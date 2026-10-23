Andalucía repite como la segunda comunidad con menor calidad de vida en 2025 pese a mejorar su indicador, según el INE

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SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se ha mantenido en 2025 como la segunda comunidad autónoma con menor calidad de vida, por delante únicamente de Canarias, pese a que su Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) ha aumentado hasta los 99,85 puntios, frente a los 99,51 del año anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La comunidad ha registrado una mejora de 0,34 puntos respecto a 2024, ligeramente superior al incremento de 0,31 puntos del conjunto de España, donde el indicador se ha situado en 101,74 puntos. De esta forma, Andalucía permanece a 1,89 puntos de la media nacional y encadena tres años consecutivos de aumentos.

Por comunidades autónomas, Canarias ha presentado el nivel más bajo, con 99,40 puntos, seguida de Andalucía y Galicia, esta última con 99,88. En el extremo contrario, Navarra ha encabezado la clasificación, con 105,43 puntos, por delante de La Rioja, con 104,30, y País Vasco, con 104,12.

Por dimensiones, Andalucía ha obtenido su puntuación más elevada en Educación, con 106,56 puntos, seguida de Experiencia general de la vida, con 103,02, y Salud, con 102,54. Los valores más bajos se han registrado en Ocio y relaciones sociales, con 93,10 puntos, y Gobernanza y derechos básicos, con 96,37.

Las restantes dimensiones han alcanzado los 97,85 puntos en Condiciones materiales de vida; 99,39 en Trabajo; 100,00 en Seguridad física y personal, y 99,87 en Entorno y medioambiente. Andalucía se ha situado por debajo de la media española en ocho de las nueve dimensiones analizadas, con la excepción de Experiencia general de la vida, que ha superado los 102,74 puntos del conjunto nacional.

Respecto a 2024, la comunidad ha mejorado sus resultados en seis dimensiones: Condiciones materiales de vida, Trabajo, Salud, Educación, Entorno y medioambiente y Experiencia general de la vida. Por el contrario, han retrocedido Ocio y relaciones sociales y Seguridad física y personal, mientras que Gobernanza y derechos básicos se ha mantenido sin cambios.

Los mayores aumentos en Andalucía se han producido en Salud, que ha pasado de 101,56 a 102,54 puntos; Entorno y medioambiente, de 98,96 a 99,87, y Trabajo, de 98,53 a 99,39.

En el conjunto nacional, el indicador también ha mejorado en seis de sus nueve dimensiones. Los mayores avances por comunidades respecto a 2024 se han registrado en Madrid, con un incremento de 0,59 puntos, y la Comunitat Valenciana, con una subida de 0,50.

El IMCV es una estadística experimental que sintetiza la información de 55 indicadores distribuidos en nueve dimensiones. El INE señala que la incorporación de nuevos datos puede modificar los resultados de años anteriores debido al proceso de normalización empleado para obtener valores comparables.