Por Andalucía señala "acrobacias discursivas" ante "falta de proyecto" de la Junta en sus cuentas para 2025

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha considerado este miércoles que la presentación del proyecto de Presupuesto de Andalucía para 2025, cuya debate de totalidad se celebra en esta jornada en el Pleno del Parlamento, esconde "las acrobacias discursivas que hace la consejera para comparar cada dato con el que le pueda hacer salir bien parada", hecho que ha calificado de "una simpleza infantil".

En declaraciones a los medios tras la intervención inicial de presentación del Presupuesto 2025 a cuenta de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha sostenido Nieto que los datos que va intercalando la consejera para sus comparaciones con el periodo de gobierno socialista suponen "saltos en el aire para llegar a tener un hilo conductor del que carece las cuentas porque le falta detrás un proyecto estratégico para Andalucía".

La portavoz de Por Andalucía ha considerado que las cuentas para 2025 "ilustra con números esa percepción de la realidad completamente distorsionada que tiene el Partido Popular", por cuanto ha esgrimido que el proyecto para 2025 "se nutre del espejismo en el que pretenden que siga viviendo Andalucía" frente a "la realidad cotidiana" de los andaluces.

Nieto ha reconocido el escenario macroeconómico que tiene el Presupuesto 2025, que ha considerado que el Gobierno andaluz "desgaja interesadamente de la bonanza general que atraviesa la economía en nuestro país y de la que se beneficia Andalucía", para reprocharle a la Junta que no aproveche "con la intensidad que permitiera que esa bonanza entrase en la vida de la gente".

Ha señalado "las mayores incongruencias" del discurso de la consejera de Economía en el hecho de afirmar que "trabajan por el bienestar del pueblo andaluz" cuando esa pretensión no casa si "miramos la vivienda, la sanidad pública, la educación pública, el empleo, el tejido productivo, el sector primario", por cuanto los andaluces "están padeciendo las consecuencias de una Junta que se ha replegado, que no está aplicando sus competencias, que no es capaz de aplicar los recursos de que dispone y, además, miente con mucho descaro".

"Vivimos en un bucle, esto es el día de la marmota", ha sostenido Nieto, mientras que ha echado en falta un Presupuesto que "pusiera sobre la mesa los elementos críticos de las fallas evidentes que tienen las políticas de Moreno Bonilla y la rectificación".