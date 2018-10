Andalucía ha tratado a más de 16.000 pacientes con hepatitis C desde que se da cobertura pública

Publicado 19/10/2018 13:19:10 CET

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

En Andalucía se han tratado a más de 16.000 pacientes con hepatitis C desde junio de 2017, momento en el que se empezó a ofrecer cobertura pública universal para los tratamientos de la hepatitis C sea cual sea la gravedad. Los tratados en la comunidad andaluza forman parte de los 113.000 que se ha tratado en toda España desde entonces.

Esta es una de las principales conclusiones extraídas en la jornada 'Estrategias para la Eliminación de la Hepatitis C' organizada por la Cátedra de Investigación en Hepatología de la Universidad de Sevilla, la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva y Gilead Sciences en Sevilla.

El reto al que hay que enfrentarse en la actualidad, según los expertos, es conseguir la eliminación de una enfermedad que hasta hace tres años era la principal causa de enfermedad hepática crónica, de cáncer de hígado y la primera indicación de trasplante hepático.

En la jornada, que ha contado con la participación de profesionales pertenecientes a las diferentes sociedades científicas implicadas en esta patología, se han presentado distintas herramientas que pueden ser útiles para conseguir el objetivo de la eliminación. Se ha abordado el Plan de Hepatitis C del Ministerio de Sanidad, los nuevos métodos de detección de anticuerpos, la detección en un solo paso y la consulta electrónica.

Asimismo, los expertos han debatido sobre la puesta en marcha de estrategias para mejorar la detección de casos en atención primaria, puerta del sistema, pero también en centros penitenciarios, en organizaciones que luchan frente a las adicciones o en pacientes que no acceden fácilmente a la atención sanitaria.

Además, se han tratado los objetivos establecidos por la OMS para conseguir eliminar "la importante amenaza" para la salud pública que suponen las hepatitis víricas. Este proyecto propone conseguir que en 2030 el 90 por ciento de los pacientes estén diagnosticados y el 80 por ciento hayan recibido tratamiento antiviral.

Por ello, a lo largo de la jornada se ha incidido en la importancia de la colaboración entre los distintos agentes implicado y sobre el abordaje de estos pacientes desde el punto de vista del hepatólogo, del infectólogo y del farmacéutico.

En palabras del doctor Manuel Romero, "la alta actividad antiviral de los nuevos tratamientos junto con que el virus solo replica en el hombre y no se integra en su genoma, hace plausible la posibilidad de eliminar la enfermedad si conseguimos detectar todos los casos y curarlos". Para conseguir esa eliminación es necesario "combinar el esfuerzo de todos los colectivos que puedan facilitar el acceso a los pacientes que no están diagnosticados o que aún estándolo no se encuentren incluidos en el sistema".

Esta iniciativa de las jornadas se encuentra dentro de las acciones de la 'Cátedra de Investigación en Hepatología Sociedad Andaluza de Patología Digestiva - Gilead Sciences' que se creó a principios de 2018, y que muestra "el compromiso de Gilead con la investigación en áreas de la medicina que todavía presentan necesidades médicas no cubiertas".