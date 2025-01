Por Andalucía urge a Moreno a pedir al Gobierno "la gestión íntegra de las competencias ferroviarias"

LINARES-BAEZA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía y miembro de IU, Inma Nieto, ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que se reúna con el Gobierno de España para pedir "la gestión íntegra de las competencias ferroviarias". Nieto ha señalado que Moreno se comprometió a ello en sede parlamentaria durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad y además es una petición que viene avalada por el Estatuto de Autonomía.

"Se votó, se aprobó, pero luego no ha dado los pasos para reunirse con el Estado para pedir ese traspaso de competencias", ha dicho Nieto que ha visitado la Estación Linares-Baeza (Jaén) para conocer la situación del ferrocarril en la provincia de Jaén e interesarse por las obras que van a llevar a cabo para adaptar en la provincia de Jaén once túneles al gálibo necesario para los futuros servicios de la autopista ferroviaria (AF) entre Algeciras y Zaragoza.

"Jaén tiene que estar en el mapa de la cadena logística de Andalucía y lo tiene que estar en el contexto de toda la península. La potencia productiva que tiene Andalucía tiene una pata fundamental de su sector primario en la provincia de Jaén", ha dicho Nieto que ha defendido que Jaén "sea un nudo estratégico y que recupere el vigor y la potencia de antaño y, además, se le permita compasarse a los nuevos retos, a los nuevos desafíos de la economía y del movimiento de mercancía y de pasajeros".

Para la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, "eso es perfectamente compatible con los planes que hay sobre la mesa", pero "hace falta que las obras se acompasen y se hagan con el talento suficiente para minimizar el daño durante el tiempo de su ejecución".

Y es que la intervención en los once túneles, supondrá la interrupción del tráfico ferroviario de Jaén con Madrid durante unos ocho meses. En el caso del transporte de viajeros se plantean alternativas por carretera, pero el problema surge con el transporte de mercancías.

"Todas las obras causan siempre perjuicios, son incómodas, generan un problema y un roto económico, como va a pasar con ésta", ha dicho Nieto y ha añadido en que "es cierto que cuando se termine habrá un beneficio, pero ese tiempo en el que se van a estar haciendo necesitamos que sea muy diligente, que no se eternicen los plazos, que no sería la primera obra pública a la que le ocurre, y que se hagan las fases que sugieren quienes saben de esto y quienes pueden alentar y asesorar para que se minimice ese daño que cualquier obra provoca".

Por todo ello, desde Por Andalucía se va a respaldar la reivindicación de contar con "un cronograma sensato" que permita a la Estación de Linares-Baeza "minimizar" el impacto de las obras y llegar a la nueva fase "en las mejores condiciones posibles".

Ha lamentado que todo esto se decida en "despachos de Madrid" donde la Junta "no tiene la interlocución que debiera" porque el presidente andaluz "se niega a cumplir lo que él mismo votó en sede parlamentaria cuando en el Debate del Estado de la Comunidad anterior le proponíamos que se solicitara, como pone nuestro Estatuto de Autonomía, la gestión íntegra de las competencias ferroviarias".

Nieto ha defendido el traspaso de competencias para que todas las decisiones que tienen que ver con la malla ferroviaria andaluza "se haga en base a un diseño también de cercanía y de trasbases de pasajeros del tráfico rodado al ferroviario, que se haga con unas claves y unas directrices que sean las estratégicas y que más convengan a nuestra tierra".

"Nos avala el Estatuto, pero este hombre (Juanma Moreno) está más interesado en la peleíta y en el quejarse que en el ponerse a trabajar para defender los intereses andaluces", ha señalado Nieto, al tiempo que se ha mostrado confiada en que haya "sensatez" en el desarrollo de unas obras que son "muy importante para Linares y para Jaén y que, por supuesto, pueden ser un revulsivo también económico y social para el conjunto de la provincia y para toda Andalucía Oriental".

APOYO A LOS APICULTORES

Por otro lado, Nieto ha mostrado ha trasladado el "total respaldo" de su formación a las protestas que están llevando a cabo en Madrid los apicultores. "Se está produciendo una introducción a nuestro mercado de mieles de países terceros que no cumplen con los estándares de calidad que sí se les exigen a nuestros apicultores", ha dicho la parlamentaria.

Ha añadido que el sector apicultor se traduce en Andalucía en "1.900 familias que están viendo amenazado su medio de vida", que además es "prioritario para el conjunto del sector primario porque a nadie se le escapa que sin apicultura no hay agricultura y la polinización es un elemento clave dentro de toda la cadena productiva".

"El valor de nuestra miel, la calidad de nuestra miel no puede estar en competencia fraudulentas con otras porque no se esté fiscalizando debidamente, no se esté poniendo cuidado en que los etiquetados sean veraces", ha concluido Nieto.