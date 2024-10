Por Andalucía ve al menos "corrupción política" en contratos del SAS "con desprecio a la legalidad"

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha sostenido este jueves que en los contratos menores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por valor de 458 millones de euros, sobre los que Intervención ha hecho advertencias en un informe y el PSOE ha anunciado que llevará a los tribunales, hay "corrupción política y ya sabremos si corrupción de más cosas", al tiempo que ha acusado al Gobierno de la Junta de actuar en esta materia "con desprecio a la legalidad".

Ante esto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha respondido que la oposición tiene hasta 68 informes sobre las contrataciones realizadas por el SAS y que, con esa información, "pueden hacer dos cosas: o intentar ensuciar y buscar una fórmula para gastar a este Gobierno o dedicarse a algún tema que realmente interese a los ciudadanos".

En su turno de preguntas al presidente, la portavoz de Por Andalucía ha reprochado al Ejecutivo andaluz que se dedique a "fabricar excusas, contar mentiras y buscar culpables fuera del ámbito de sus responsabilidades". Frente a "toda esa energía de este Gobierno nefasto en la gestión y distraído en el cumplimiento de las leyes, este Gobierno nos da lecciones a los demás de lo que tenemos y no tenemos que hacer, y nos explica a los demás lo que le preocupa y lo que no le preocupa a la gente".

Nieto le ha contestado a Juanma Moreno que a los andaluces "les preocupa muchísimo, por ejemplo, el precio de la vivienda", donde la portavoz de Por Andalucía ha lamentado que la Junta "no hace absolutamente nada". "Han estado años diciéndonos que bajaban los impuestos y recaudaban más. Ya, por fin, han tenido que reconocer, porque los datos ya están publicados y son un escándalo, que bajándole los impuestos a los ricos se recauda menos", ha señalado en relación con las rebajas fiscales aprobadas en los últimos seis años. En materia de Dependencia, Inmaculada Nieto ha asegurado que los datos "oficiales" apuntan que la aportación del Estado a Andalucía es del 37,74% frente al 23,45% que hace a Cataluña.

"No más mentiras, ni excusas, ni bulos ni tapar la realidad de su nefasta gestión. Sus excusas no cuelan", ha espetado Nieto a Moreno. Por contra, el presidente de la Junta ha preguntado a la portavoz de Por Andalucía "a qué espera para afiliarse al PSOE". "Ahórrenos el tiempo de mascarada de dos partidos políticos que son la misma cosa", al tiempo que la ha reprochado que "no haya dicho nada con todo lo que está saliendo sobre el caso de la Faffe. Ni un solo comentario. ¿Qué credibilidad tiene alguien que es incapaz de hacer ni un solo comentario sobre este asunto?", se ha preguntado el presidente.