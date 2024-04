La Apdha alerta de la "vulneración" de derechos en los centros de internamiento de extranjeros: "Son cárceles racistas"

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha presentado este miércoles su informe 'Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. CIEs: espacios sin derechos para migrantes', que en esta ocasión tiene como objetivo abordar realidad de los centros de internamiento para extranjeros, "espacios opacos y faltos de transparencia donde sistemáticamente se vulneran los derechos de las personas migrantes allí retenidas".

Para ello, la Apdha ha contado con el apoyo de colectivos y activistas de todo el Estado español, así como de los socios de la propia asociación, para elaborar un documento que detalla "no solo la realidad que se vive en cada uno de los siete CIE actualmente operativos, sino que aborda la situación que viven las personas migrantes en otros centros de retención, como son CATE o CETI", según ha recalcado la entidad en un comunicado.

El coordinador general de la Apdha, Diego Boza, ha señalado que los CIE "son a día de hoy ineficaces, en la medida que no cumplen con el objetivo para el que supuestamente fueron creados y que no era otro que impulsar la deportación de personas migrantes en situación administrativa irregular". No obstante, ha detallado que "más del 50% de las 83.133 personas que han sido detenidas forzosamente en los CIEs desde 2011 no fueron deportadas" y ha apuntado que "en 2016 y en 2017 solo se expulsó, respectivamente, a un 29% y a un 34% de las personas detenidas".

Por tanto, ha explicado el coordinador general de la Apdha, "los CIE están cumpliendo en la actualidad un doble objetivo simbólico: son, por una parte, un elemento de intimidación para la población migrante y, por otro, trasladan un mensaje de criminalización segregadora hacia la opinión pública".

Boza también ha hecho hincapié en "la anomalía que supone la existencia de los CIE", puesto que "la propia Constitución prohíbe a la administración civil la imposición de penas que impliquen privación de libertad y, sin embargo, en el Estado español se está metiendo, en unos edificios cuyas condiciones son peores que las de las cárceles, a personas que no han cometido ningún delito".

En este sentido, Boza ha recalcado que "a partir de los primeros años del siglo XXI se ha intensificado un modelo migratorio en el que la expulsión se convirtió en elemento de referencia y el internamiento forzoso de personas que no habían cometido ningún delito ganó relevancia".

El coordinador general de APDHA ha advertido además que "la mayoría de CIE se ubican en antiguas prisiones que hubieron de cerrar por las lamentables condiciones en que se encontraban" y que aquellos centros que se ubican en edificios de nueva construcción "mantienen una impronta carcelaria que vulnera la normativa existente".

MENORES EN CIE

En este sentido, la coordinadora del Informe Frontera Sur de la Apdha, Ana María Rosado, ha señalado que "en los CIE se ha llegado a internar a menores de edad, algo absolutamente prohibido, aunque el propio Ministerio del interior tuvo que reconocer que en 2018 había detenido en centros de internamiento al menos a 89 niños y niñas, lo que supone una gravísima vulneración de sus derechos". "tenemos constancia de numerosas denuncias de vulneración de los derechos humanos que ocurren en los CIEs y que, sin embargo, nunca se investigan adecuadamente", ha apuntado.

En el Informe 'Derechos Humanos en la Frontera Sur. CIEs: espacios sin derechos para migrantes' han colaborado militantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Algeciras Acoge, Coordinadora CIEs NO Cádiz, Convivir Sin Racismo, Mundo en Movimiento, Iridia, Tanquem Els CIEs, Coordinadora CIEs NO Valencia, Solidary Wheels y Asociación Elín, así como otros activistas que participan en el Informe de a título personal.

El documento presentado incorpora, una vez descargado, un mapa interactivo que permite a los lectores y lectoras ubicar geográficamente los CIEs existentes, los dos Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta y Melilla y los diez Centros de Acogida Temporal de Extranjeros que actualmente están en funcionamiento.

El Informe incorpora además un análisis ampliado sobre el Balance Migratorio 2023 presentado el pasado mes de febrero. Un total de 2.789 personas perdieron la vida o desaparecieron cuando intentaban llegar a territorio español. En este sentido, tal y como muestran los datos, la firma de los acuerdos con Marruecos para la externalización del control de fronteras ha supuesto "la consolidación de la ruta canaria como la ruta más utilizada para intentar acceder a las costas españolas", según ha advertido la asociación.