Aprobado el dictamen de la ley de bioclimatización de aulas de Podemos con la única oposición del PSOE-A

La comisión de Educación ha dado luz verde este viernes al dictamen final de la proposición de ley de Podemos Andalucía para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables, de modo que ya está en disposición de ser abordada para su aprobación definitiva ante el Pleno del Parlamento.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el dictamen de esta iniciativa legislativa ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo del PSOE-A, que ha votado en contra del mismo.

De hecho, la portavoz de Podemos Andalucía en Educación, Libertad Benítez, ha denunciado en rueda de prensa "argucias" de los socialistas para "intentar reventar la comisión" que ha abordado el dictamen de la ley, para que no pudiera salir adelante.

Según ha relatado la parlamentaria del partido morado, si bien la reunión de este órgano estaba convocada a las 10,00 horas, no ha podido empezar hasta las 10,20 horas porque los miembros del PSOE-A "no se han presentado", con lo que entiende que intentaban "que no hubiera quorum" para que no se pudiera celebrar la comisión.

Así las cosas, Benítez ha censurado que durante la tramitación de esta proposición de ley, el PSOE-A "ha intentado dilatar los plazos", algo que ve grave más tratándose de una norma "que surge del consenso y el diálogo con todos".

A su juicio, la oposición de los socialistas a la ley de bioclimatización de las aulas se produce porque "no quieren que llegue a todos los centros públicos porque prefieren la política de las migajas"; porque "no creen en la democracia" y, por tanto, "creen que sólo ellos pueden legislar" y esta es una ley que presentó Podemos; y cree que el PSOE-A está en contra también porque "nace del empoderamiento de las familias".

A pesar de las dificultades para sacarla adelante, Libertad Benítez ha explicado que la iniciativa ya está lista para ser aprobada, de ahí que advierta a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que si decide adelantar las elecciones --lo que conlleva la disolución del Parlamento y, por tanto, que decaigan todas las iniciativas en trámite--, "que tenga en cuenta que lo haría con una ley encima de la mesa que es necesaria y que ha nacido de un clamor social".

"Confiamos en que lo tenga en cuenta y que no se base en lógicas electoralistas para adelantar los comicios, que piense en las voces que ahora en la calle piden que la ley de bioclimatización se tiene que aprobar ya", ha zanjado la diputada de Podemos.

PP-A LAMENTA QUE QUEDE FUERA LA CONCERTADA

De su lado, fuentes del PP-A han informado a Europa Press de que han votado a favor del dictamen de la norma por "compromiso y responsabilidad" con los pequeños a los que esta medida afectaría, entendiendo que atiende una problemática "que la Administración autonómica está obligada a resolver".

Así, los populares han criticado la "estrategia" del PSOE-A "para intentar que la ley no se aprobara", al tiempo que ha lamentado que todos los grupos hayan votado en contra de dos de sus enmiendas que pedían extender la bioclimatización también a los centros de la educación concertada.

Por otra parte, la representante de Cs en esta comisión, Marta Escrivá, ha felicitado a través de su perfil de Twitter a todos los colectivos --Ampas, sindicatos y estudiantes-- que han trabajado por la habitabilidad y bioclimatización de los centros. "Ya solo falta el último paso, la aprobación en Pleno y desde Cs deseamos que la aprobación sea lo antes posible", ha dejado escrito.

También en esta red social, consultada por Europa Press, la asociación 'Escuelas de calor' se ha mostrado "cauta" con los últimos acontecimientos sobre la aprobación del dictamen de la ley de bioclimatización pues, agrega, "aún puede seguir torpedeada por el PSOE-A y mutilada en caso de adelanto electoral".