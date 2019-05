Asaja apunta que el registro horario crea incertidumbre en el sector del olivar por ser "difícil" de aplicar

Publicado 14/05/2019 12:39:11 CET

JAÉN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Jaén considera que el real decreto Ley 8/2019, que obliga al registro de la jornada laboral en las empresas desde el pasado 12 de mayo de 2019, crea "incertidumbre" entre los agricultores porque "es de difícil aplicación para las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería y en especial para los olivareros jiennense".

El gerente y portavoz de Asaja-Jaén, Luis Carlos Valero, ha indicado que "hay muchas dudas al respecto y no se han dado las instrucciones claras para aplicarlo, máxime con la dificultad que supone un trabajo sin sede habitual y muchas veces sin horarios, con la excepción de los jornales, que están perfectamente regulados".

Valero ha insistido en que habría que incluir al sector agrario dentro de este desarrollo reglamentario para que "recoja las situaciones especiales y excepciones de nuestro sector".

Para la organización agraria, esta norma "atenta contra el sentido común", puesto que "el campo no es una oficina", las jornadas laborales no se asemejan a las de otros trabajos, puesto que entra en funcionamiento otra serie de condicionantes, como es "la ubicación de las explotaciones, las circunstancias meteorológicas o la propia singularidad de cada campaña agrícola y ganadera".

Además, esta norma significa "poner más burocracia y más trabas al campo", en vez de facilitar que se pueda realizar la labor con normalidad generando, sin embargo, "más problemas a los empresarios y a los trabajadores".

Para Asaja, lo que se está haciendo desde el Gobierno central es "generar más problemas en vez de brindar soluciones con una norma que no ha previsto las particularidades de cada actividad, ya que el campo tiene unas características especiales que no se pueden generalizar". Por tanto, Asaja-Jaén pide "soluciones reales y no más burocracia y trabas a la labor agroganadera".

Para tratar esta situación, la organización agraria ya mantuvo un encuentro con la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, y la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España Martí. No obstante, debido a la falta de adaptación al sector agroganadero, Asaja ha elaborado unos modelos de registro de jornada para facilitar a sus asociados recoger los horarios de entrada y salida de los trabajadores.