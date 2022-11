Asaja prevé la mitad de producción esta campaña de la aceituna y unas pérdidas de 500 millones de euros en Córdoba

CÓRDOBA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Córdoba ha afirmado este lunes que ya "se va generalizando en la provincia la campaña de recolección de aceituna para aceite de oliva, sobre todo tras los últimos días de lluvia", y la previsión es que se alcance "la mitad de la producción", respecto a la anterior campaña, con lo que "las pérdidas en la campaña 2022-2023 podrían llegar a los 500 millones de euros en Córdoba".

Así, según ha informado Asaja en una nota, "la mayoría de las cooperativas y almazaras de la provincia han abierto la recepción de aceituna para molino y, aunque todavía el ritmo de recogida no es muy alto, empiezan a entrar ya las primeras aceitunas de fincas y parcelas menos afectadas por la sequía". En cualquier caso, "los rendimientos esta campaña se esperan más bajos, pues el estrés hídrico de los olivos provocó que se parara la síntesis de aceite".

A este respecto, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha señalado que "la sequía que atravesamos repercutirá en el tamaño de las aceitunas, dejando frutos muy pequeños", por lo que "es crucial que llueva en estos próximos días para que se mejore el estado del olivar".

Por tanto, la situación en estos momentos "es muy delicada, debido a que el estado actual de sequía podría reducir la cosecha de la aceituna a la mitad, ocasionando unas pérdidas que podrían llegar a los 500 millones de euros en la provincia de Córdoba durante esta campaña 2022-2023".

Pero, además, "preocupa mucho ya no solo esta cosecha, si no la siguiente 2023-2024, porque la mala situación en que van a encontrarse los olivos por la falta de agua hará que, de no tener un otoño e invierno con precipitaciones más que suficientes, los árboles no sean capaces de cargar aceituna, por su debilidad fisiológica".

La incidencia de la sequía llega, además, "en un momento crítico para los productores de aceite de oliva, sumamente afectados por el alza del precio de los suministros, como los abonos, los fitosanitarios y el gasóleo, que se encuentran disparados y subiendo progresivamente".

De hecho, si se comparan los gastos de esta campaña con respecto a la situación de hace un año, "el coste del gasóleo se ha incrementado de 56 céntimos a 1,30 euros el litro. También, el gasto en abonos es muy considerable, aumentando un 105 por ciento respecto al año anterior, pasando de unos 380 a 780 euros por tonelada".