La Asociación Forestal Andaluza señala que los resultados de la campaña de incendios "confirman el deterioro del Infoca"

Archivo - Efectivos del Infoca, durante labores de extinción de un incendio. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Forestal Andaluza ha subrayado que los resultados de la campaña de incendios 2026 "confirman el deterioro del Dispositivo Infoca" tras convertirse "en la más dramática de las registradas hasta el momento". En ella, han añadido, tuvo lugar el incendio con mayor número de víctimas --15 fallecidos en Los Gallardos (Almería)-- y el de mayor superficie afectada --39.821 hectáreas, en Niebla (Huelva)--. En total, el fuego ha destruido este verano 59.685 hectáreas, más de 7 veces el valor promedio de los últimos 15 años.

Además, el análisis que la Asociación Forestal Andaluza ha realizado de los datos oficiales, difundidos hace unos días, revela que el número de incendios ha sido "muy superior" a la media de los años anteriores, mientras que el porcentaje de conatos "se ha reducido notablemente", tal y como ha subrayado la Asociación en una nota de prensa.

Para la AFA, ambos hechos "reflejan la creciente incapacidad del dispositivo para contener los fuegos en sus primeras fases". "La clave del éxito en la extinción de incendios forestales se encuentra en ser capaces de frenarlos en sus primeras etapas. Y el dispositivo Infoca, que durante décadas fue merecidamente calificado como uno de los mejores del mundo, muestra hoy una creciente incapacidad para resolver los incendios en sus inicios", ha subrayado la asociación.

Así, el citado comunicado ha aseverado que la eficacia de un dispositivo contra incendios forestales se mide en gran parte por el porcentaje de "conatos", incendios incipientes que se logra extinguir con éxito en las primeras horas, sin llegar a alcanzar los 10.000 metros cuadrados de superficie (1 hectárea). Según los datos finales de la campaña 2026, sólo el 61% quedó en la fase de conato, lo que significa que en el 39% de los casos el primer ataque no logró contener el fuego.

Este porcentaje de conatos (61%) es ya inferior al 64% al registrado en 2025, pero se sitúa nada menos que 18 puntos por debajo de la media de los 15 años anteriores (2010-2024), que fue del 79%. Como consecuencia de ello, ha aumentado notablemente el número de siniestros que superan la fase de conato.

En concreto, estos fueron 297 en 2025 y 337 en 2026, frente a una media de 161 en el conjunto de los 15 años anteriores (2010-2024). Por lo que en las dos últimas campañas, las peores de la historia reciente, prácticamente se ha duplicado el número de incendios respecto a ese valor medio.

Estas cifras coinciden en el tiempo con la integración del dispositivo en la nueva Agencia de Emergencias (EMA), que se produjo en enero de 2025. Este cambio ha venido acompañado, según la AFA, de "déficits de gestión no resueltos: falta crónica de personal, brigadas incompletas, turnos de trabajo extenuantes, puestos de vigilancia sin cubrir, equipamientos deficientes, entre otros".

Para los profesionales del sector forestal, "estas circunstancias producen una respuesta menos eficaz en el primer ataque y generan más riesgos para los trabajadores, provocando un sobreesfuerzo que conduce al agotamiento y la desmotivación".

Según la AFA, estas dificultades se pueden corregir con una mejor gestión de los recursos humanos y materiales, pero considera que hay factores "aún más relevantes". Entre ellos, la pérdida de capacitación y de vinculación con el territorio, ya que "en los últimos años, los criterios de selección del personal han favorecido la incorporación de trabajadores ajenos al medio rural, sin conocimiento del monte ni vinculación personal con el territorio", han afirmado.

Además, "la incorporación a la EMA ha ido acompañada de una creciente desconexión de los profesionales con respecto al territorio. Y esto tiene graves repercusiones, pues el conocimiento del territorio y del estado de los montes resulta vital para orientar la extinción".

Otro de los puntos es el abandono de los trabajos de prevención. De esta manera, los trabajos preventivos (áreas y fajas cortafuegos) representan hoy apenas el 30% de la superficie que se trataba hace unos años. "Y esos trabajos preventivos son los que entrenan a los trabajadores y les permiten adquirir un mejor conocimiento del territorio en el que actúan. Sin esas capacidades, los profesionales se sienten menos seguros ante el fuego y, como su primera obligación es velar por su propia seguridad, actúan con una cautela excesiva que reduce la efectividad de la extinción".

En opinión de los profesionales, estos factores explican en gran parte el fracaso de las dos últimas campañas, que no se ha podido evitar ni con el incremento sostenido de los gastos en extinción, que han ascendido a 271 millones en 2026, un 60% más que hace sólo ocho años (2018).

"Urge una reflexión profunda sobre el rumbo actual, porque si nada cambia, en los próximos años seguiremos enfrentándonos a situaciones dramáticas, incluso peores que las de este verano", ha concluido la AFA.