Las asociaciones de padres andaluzas piden garantizar que las familias formen parte de la Comisión Covid

GRANADA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación andaluza de asociaciones de madres y padres del alumnado por la educación pública (Codapa) ha solicitado garantizar que representantes de las familias formen parte de la Comisión de seguimiento del Covid-19, ya que, a su entender deberían ser miembros natos del equipo, en lugar de relegar su presencia al arbitrio de que "proceda o no que la integren".

Así lo ha trasladado el colectivo de AMPA, el de mayor representación de Andalucía, a la Consejería de Educación en sus aportaciones a las instrucciones para la vuelta al colegio el próximo curso, en las que reivindica, además, que técnicos profesionales en materia de prevención y salud designados por la Junta asesoren a los equipos directivos, dado que la irrupción de la pandemia "sobrepasa las capacidades y responsabilidades de la autonomía de los centros educativos".

La Confederación lamenta en una nota que dichas instrucciones "no se hayan consensuado con la comunidad educativa y que no se hayan tenido en cuenta sus aportaciones". Echan en falta, asimismo, medidas organizativas en caso de que fuera necesario aislar a un grupo y poner en práctica el estudio telemático, ya que no se establece un escenario para la docencia mixta.

De igual forma, sostienen que "no se contemplan actuaciones específicas para el alumnado con necesidades ni para atención a la diversidad".

En lo que respecta al reparto de dispositivos electrónicos, el colectivo afirma que "no se cuantifican los requisitos de acceso al préstamo para los centros, ni se establecen medidas para la detección del alumnado que lo necesita para hacer una distribución equitativa" y creen que iPASEN debería emplearse como herramienta de comunicación prioritaria.

"Tampoco se especifican medidas para las actuaciones de las AMPA dentro de los centros educativos", dejando en el aire, por ejemplo, actividades extraescolares necesarias, sostiene el colectivo, partidario de que aparte de los geles desinfectantes se dote de mascarillas al alumnado, ya que para muchas familias el coste de este material será "inasumible".

La Confederación insta a la Consejería a hacer inversiones en la escuela pública para incrementar y mejorar sus infraestructuras de cara a facilitar la bajada de ratios y mejorar paralelamente su bioclimatización, así como a establecer lazos de colaboración con las administraciones locales que faciliten espacios y medios para su uso en horario escolar.

La Codapa augura que, en las actuales circunstancias, la distancia social de metro y medio no se podrá cumplir y teme que en los centros con espacio limitado e instalaciones insuficientes las normas de aforo en los espacios comunes serán "igualmente inviables".