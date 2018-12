Aumentan un 86% las consultas por violencia de género en el Centro de Información a la Mujer Campiña Sur de Córdoba

Publicado 30/11/2018 18:49:21 CET

MORILES (CÓRDOBA), 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Mancomunidad Campiña Sur, Francisca Carmona, ha dado a conocer los datos del Centro de Información a la Mujer (CIM) sobre violencia de género, cuyas consultas han aumentado un 86 por ciento, en el acto organizado por la entidad con motivo del 25 de noviembre y que se ha celebrado en Moriles.

Según ha indicado la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa en una nota, Carmona, acompañada por la delegada de Igualdad de la mancomunidad, Elena Ruiz, y la asesora jurídica del centro, Soledad Hidalgo, ha explicado que, "de un total de 2.225 consultas registradas hasta la fecha, 56 son mujeres que han acudido por primera vez al Centro de Información a la Mujer".

En este sentido, la presidenta de la entidad supramunicipal ha resaltado que, entre "los datos que arroja el Centro de Información a la Mujer, hay que destacar que ha aumentado en un 86 por ciento el número de consultas por violencia de género, ya que han sido 65 mujeres las atendidas por este tema, con el agravante, además, de que cuatro de ellas lo han sido por abusos sexuales".

Francisca Carmona ha afirmado que "estos datos son un reflejo de la magnitud de este problema social en nuestra comarca, pero también da a conocer la fuerza de las supervivientes que acuden al Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa", mujeres que "deben servir de ejemplo a otras víctimas para confiar en los recursos de los que disponemos y alejarse de los agresores, porque siempre hay una salida al complicado bucle del maltrato", ha agregado.

Con respecto a las mujeres con protección policial activa, Carmona ha detallado que "en estos momentos hay en los nueve municipios que atiende el CIM Campiña Sur, 42 mujeres que tiene protección policial activa, cinco menos que el año pasado, pero siguen siendo muchas las que tienen que tener esta protección debido a la amenaza que sufren".

También, ha informado de que "este año el centro ha contado con el apoyo de una psicóloga que ha atendido más de 600 consultas, muchas de ellas realizadas por adolescentes que están sufriendo violencia en sus primeras relaciones de pareja".

Por su parte, la asesora jurídica del Centro de Información a la Mujer, Soledad Hidalgo, ha indicado que de las 2.225 consultas atendidas en el centro, 927 corresponden a temas jurídicos, es decir, el 42 por ciento de la totalidad. El resto se recogen en los departamentos de información y psicológico.

Además, Hidalgo ha explicado que "54 mujeres han visitado el centro para realizar consultas sobre el incumplimiento de pensiones, lo que no deja de ser una violencia económica según la Ley, ya que el progenitor obligado al pago de la pensión económica a sus hijos no lo hace, principalmente, como castigo a su expareja, a la que asfixia económicamente".

La asesora también ha detallado que 261 mujeres han realizado consultas por crisis de pareja, separación o divorcio "donde, en la mayoría de ellas, se detecta algún tipo de violencia de la que la propia mujer no es consciente, no quiere reconocer o, simplemente, no quiere denunciar por miedo, falta de apoyo, dependencia emocional, económica e inseguridad".

Por último, la delegada de Igualdad de la mancomunidad y alcaldesa de Fernán Núñez, Elena Ruiz, ha resaltado que "los cargos públicos tenemos la responsabilidad de luchar y trabajar por alcanzar una sociedad libre de violencia machista y apostar por una igualdad real y efectiva". Asimismo, ha apostado por "alzar la voz y condenar la violencia durante todo el año".

El acto, celebrado en la Caseta Municipal de Moriles, ha contado la presencia alcaldes de la Campiña Sur, concejales de Igualdad y más de cien mujeres pertenecientes a las asociaciones comarcales. Durante el evento también ha tenido lugar la representación de 'Cuando tú me quieras', a cargo del grupo El Terral Teatro, y se ha procedido a la lectura del Manifiesto contra la Violencia de Género.