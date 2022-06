Los autobuses vuelven a funcionar con servicios mínimos en el inicio de los días grandes del Corpus de Granada

GRANADA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Transportes Rober, la concesionaria del servicio del transporte público en bus en Granada capital, ha informado de que los autobuses volverán a operar con servicios mínimos del 30 por ciento este miércoles, jornada que da comienzo a los días grandes de las fiestas del Corpus, en tanto sigue sin haber acuerdo en la negociación del convenio colectivo entre los trabajadores y la dirección de la empresa, que depende de Alsa.

Según han indicado desde la empresa en una nota de prensa, este pasado lunes continuaron las negociaciones entre la dirección de Transportes Rober y el comité de empresa con el objetivo de "desbloquear la situación y llegar a un acuerdo que permita la desconvocatoria de la huelga prevista", que ya conllevó un paro de 24 horas el pasado viernes, con servicios mínimos también del 30 por ciento.

"En su afán por encontrar una solución", la empresa ha explicado que "planteó una propuesta final, que mejoraba la anterior y es absolutamente razonable en un contexto económico con tanta incertidumbre como el actual y responsable con los recursos económicos de la ciudad", si bien ha agregado que "volvió a ser rechazada por la representación de los trabajadores".

La propuesta consistió en un incremento salarial fijo del 6,6 por ciento en dos años (3,3 por ciento en 2022 y 3,3 por ciento en 2023), y si el segundo año el IPC acumulado superase el 6,6 por ciento, la diferencia entre el resultado de aplicar el 85 por ciento del IPC acumulado y el 6,6 por ciento se aplicaría a las tablas salariales del año 2023.

Otras medidas que ha ofrecido han sido "pasar el plus de perceptor al salario base; un incremento del salario base de los revisores de 60 euros/mes (30 euros en 2022 y 30 euros en 2023); un incremento del plus de nocturnidad para el personal de noche de taller de 80,5 euros/mes a 105 euros/mes; y un incremento en tablas salariales de 20 euros en el plus de transporte en 2024, además de otras mejoras sociales y de condiciones de trabajo de la plantilla".

Rober ha indicado que el comité de empresa "ha continuado manteniendo inamovibles sus posiciones iniciales", con lo que a su parecer "resultó imposible llegar a ningún acuerdo". Ante ello, la dirección de la empresa espera y confía en que la plantilla pueda "reflexionar y analizar en detenimiento esta nueva propuesta pueda ser finalmente aceptada".

La dirección de Rober ha reiterado sus disculpas a los usuarios por las molestias e inconveniente que este paro les pueda ocasionar y les informa que mañana operarán unos servicios del 30 por ciento del número total de autobuses que prestan servicio habitualmente en horas punta (de 7,00 a 9,00 y de 19,30 a 21,30 horas) y el resto del día un autobús por cada línea con el horario de comienzo y finalización de las jornadas habituales.

En torno a este tema se ha pronunciado este martes la Confederación Granadina de Empresarios (CGE). En una nota de prensa, la patronal ha expresado su preocupación por la huelga del transporte público de Granada después de que las negociaciones mantenidas este lunes entre la dirección de la empresa y el comité finalizaran sin acuerdo.

El comité ejecutivo de la CGE ha hecho un llamamiento a las partes para que "pongan fin al conflicto desde la sensatez y la generosidad y atendiendo a la lógica de un momento especialmente complicado para toda la sociedad granadina".

Por otro lado, el presidente del comité de empresa, José Manuel Roldán, ha indicado a Europa Press en la mañana de este martes que, además de que no había previstas nuevas reuniones con la dirección, "no hay tiempo material" para desconvocar el paro de 24 horas de este miércoles, en tanto habría de convocarse asamblea para ello, si durante la jornada hubiera algún tipo de nuevo movimiento en la negociación. Cabe recordar que este próximo viernes también hay previsto paro de 24 horas en el servicio, en el marco de los días grandes del Corpus en Granada.