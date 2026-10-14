Los autónomos andaluces podrán acogerse a la 'tarifa plana invertida' para favorecer el relevo generacional

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, en la comisión parlamentaria del 14 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha informado este miércoles sobre las iniciativas dedicadas al trabajo autónomo que impulsa su departamento para favorecer la consolidación y continuidad de los negocios. Entre ellas, ha destacado tres nuevas líneas que servirán para contribuir a subvencionar las cuotas a la Seguridad Social durante el segundo año de actividad o en caso de incapacidad temporal, y una tercera que supondrá la creación de la denominada 'tarifa plana invertida' para favorecer el relevo generacional.

Durante su comparecencia en la comisión de Empleo del Parlamento andaluz recogida por Europa Press, Blanco ha hecho balance de las políticas de apoyo al trabajo autónomo de la Junta en un momento en el que Andalucía ha alcanzado un nuevo máximo histórico de trabajadores por cuenta propia, con 605.258 afiliados al cierre de septiembre, y mantiene el liderazgo nacional del colectivo desde mayo de 2021.

Como ha sostenido, al crecimiento de este colectivo han contribuido las políticas de impulso al trabajo autónomo desplegadas por la Consejería de Empleo desde 2019, que se traducen en más de 365 millones de euros en ayudas concedidas a casi 150.000 autónomos a través de iniciativas específicas como la Tarifa Plana y su ampliación, la Cuota Cero, la línea de Inicio de la Actividad, distintas líneas del Programa Emplea-T o planes extraordinarios ante determinadas crisis; además del impulso al Plan Estratégico Andaluz del Trabajo Autónomo 2024-27 (PEATA) o las ayudas a la conciliación de la vida laboral y personal y el asociacionismo, entre otras.

En este sentido, la consejera ha avanzado que su departamento trabaja en nuevas medidas que permitirán ampliar el apoyo a los autónomos. En concreto, se están elaborando unas nuevas bases reguladoras que contemplan una línea de ayudas para contribuir a subvencionar las cuotas a la Seguridad Social durante el segundo año de actividad, así como otra línea que ayudará a financiar la cuota del titular en caso de incapacidad temporal, reduciendo el impacto económico de su ausencia y facilitando la viabilidad y continuidad del negocio.

La tercera iniciativa será la denominada 'tarifa plana invertida', con la que la Consejería pretende favorecer el relevo generacional, ya que apoyará tanto a la persona autónoma que transmite una actividad como a quien decide darle continuidad, contribuyendo a financiar la Seguridad Social a quien se jubila y creando un incentivo reforzado de Inicio de Actividad para quien asuma el negocio.

Estas medidas se sumarán a los programas que actualmente desarrolla la Consejería, entre los que destacan la Cuota Cero y las ayudas al Inicio de Actividad. La primera está destinada a reducir los costes que supone el inicio de una actividad por cuenta propia mediante la subvención de las cuotas a la Seguridad Social abonadas por los autónomos que estén acogidas, a su vez, a la cuota reducida estatal, mientras que la segunda contempla subvenciones de entre 3.800 y 5.500 euros para contribuir a financiar el comienzo de un negocio o de una actividad profesional.