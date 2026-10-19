Aviso amarillo este martes en Jaén por lluvias con acumulaciones de quince litros por metro cuadrado

Archivo - Una viandante bajo su paraguas en una jornada lluviosa. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

JAÉN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

A diferencia del resto de provincias andaluzas, Jaén mantiene una jornada más los avisos amarillos por precipitaciones durante el martes, 20 de octubre, con acumulaciones de quince litros por metro cuadrado.

Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, la comarca jiennense de Cazorla y Segura se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias que podrían acarrear hasta quince litros de agua acumulada en una hora.

En concreto, el nivel amarillo decretado por la Aemet en la citada zona jiennense se activa a las 5,00 horas y se desactiva a las 12,00 horas de este martes.

A nivel andaluz, se esperan cielos con intervalos nubosos de nubes bajas y medias que pueden ir acompañadas de precipitaciones débiles ocasionales, siendo más probables en el interior y tendiendo a abrirse por la tarde. Asimismo, la Aemet ha señalado que podrían producirse chubascos ocasionales que pueden ser "localmente fuertes" en las sierras de Jaén durante la primera mitad del día y no se descartan brumas matinales en las sierras del interior.

En cuanto a las temperaturas, las nocturnas se esperan sin cambios o localmente en descenso, mientras que las máximas ascenderán en el litoral Mediterráneo y con pocos cambios o localmente en descenso en el resto. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste, soplando moderados en el litoral mediterráneo.