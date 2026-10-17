Aviso naranja este domingo por lluvias en Almería, Cádiz y Málaga, y amarillo junto con tormentas en toda Andalucía

Imagen de los destrozos provocados por el paso de la lluvia en Almería. - CURRO VALLEJO-EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este domingo, 18 de octubre, el aviso naranja por fuertes lluvias en Almería, Cádiz y Málaga, provincias que también cuentan con el aviso amarillo por este mismo fenómeno y por tormentas al igual que en el resto de provincias andaluzas.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el aviso naranja estará activado en las comarcas de Poniente y Almería capital, así como en el Levante almeriense desde las 18,00 horas hasta las 4,00 horas de la madrugada, donde se estima que se podrá alcanzar una precipitación acumulada de hasta 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y hasta 100 litros en doce horas. No osbtante, esta alerta volverá a activarse en estas zonas a partir de las 21,00 horas del domingo y continuarán vigentes hasta la medianoche.

Siguiendo con el nivel naranja, la zona de Grazalema (Cádiz) contará con este nivel desde las 06,00 horas y las 20,00 horas, con precipitación acumulada de 30 litros en una hora. Asimismo, en la zona de Ronda, en la provincia de Málaga, estará activado desde las 12,00 horas hasta las 18,00 horas, con la misma cantidad de precipitación acumulada.

En cuanto a los avisos amarillos, la Aemet ha indicado que en la provincia de Almería, estas mismas ubicaciones contarán con el nivel amarillo por lluvias entre las 18,00 horas y las 21,00 horas, pudiendo alcanzar hasta los 20 litros en una hora y 40 en doce horas. Además, las tormentas activarán el aviso amarillo en estas zonas desde las 18,00 horas hasta las 00,00 horas de la madrugada.

Siguiendo en esta misma provincia, también permanecerá vigente el nivel amarillo por lluvias en las zonas de Valle del Almanzora y Los Vélez, y Nacimiento y Campo de Tabernas entre las 12,00 horas y las 22,00 horas, con una precipitación acumulada de hasta 20 l/m2 en una hora.

En Cádiz, las fuertes lluvias también harán acto de presencia activando el aviso amarillo en las zonas de Grazalema, el Estrecho, la campiña y el litoral gaditano a partir de las 6,00 horas de la mañana hasta las 20,00 horas, donde la precipitación acumulada podrá llegar a los 20 litros por metro cuadrado en una hora y las tormentas podrán ir acompañadas de granizo.

Por otro lado, en Granada estará también presente la alerta amarilla por lluvias intensas en las comarcas de Cuenca del Genil --aquí también con tormentas--, Guadix y Baza, Nevada y Alpujarras desde las 12,00 horas hasta las 18,00 horas, donde se esperan acumulaciones cercanas a los 20 l/m2 en una hora. Además, la costa granadina tendrá aviso amarillo por lluvias y tormentas entre las 06,00 horas y las 18,00 horas con una precipitación acumulada de hasta 20 l/m2 en una hora.

Del mismo modo, la provincia de Málaga contará con una jornada de fuertes precipitaciones acompañadas de tormentas en las áreas de Sol y Guadalhorce y Axarquía, entre las 06,00 horas y las 18,00 horas, así como en la zona de Antequera y Ronda desde las 12,00 horas hasta las 18,00 horas. En todas estas ubicaciones, el agua podrá alcanzar hasta los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Otra de las provincias que se verá afectada por la presencia de las lluvias y las tormentas este domingo será Córdoba, donde la Aemet mantendrá activo el nivel amarillo por estos fenómenos meteorológicos en la zona de la campiña y la Subbética cordobesa entre las 12,00 horas y las 22,00 horas, intervalo en el que se espera que caigan hasta 20 l/m2 en una hora.

En Huelva, se activará la alerta amarilla por lluvias y tormentas a partir de las 12,00 horas y permanecerán hasta las 20,00 horas en las comarcas de Aracena, Litoral de Huelva y Andévalo y Condado, donde la Aemet ha estimado acumulaciones entorno a los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En cuanto a la provincia de Sevilla, permanecerá vigente durante la jornada de este domingo el nivel amarillo por lluvias y tormentas desde las 12,00 horas y las 22,00 horas, con acumulaciones que podrán alcanzar los 20 l/m2 en una hora, en las zonas la campiña sevillana, la sierra norte y la sierra sur de la provincia hispalense.

Por último, la comarca jiennense de Cazorla y Segura estarán bajo aviso amarillo solo por fuertes lluvias este domingo entre las 12,00 horas y las 22,00 horas de la noche, con una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.