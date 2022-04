El Ayuntamiento de Córdoba destina unos 46.000 euros para adquirir la obra 'Retrato de Rafael Romero' de Julio Romero

CÓRDOBA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), ha informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado el expediente de contratación de suministro para la adquisición de la obra de Julio Romero de Torres titulada 'Retrato de Rafael Romero', con un importe de unos 46.000 euros.

En una rueda de prensa, junto a la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás (Cs), el concejal ha resaltado que el objetivo es "seguir aumentando y mejorando la calidad de los fondos expositivos del Museo Julio Romero de Torres".

Por otra parte, ha salido adelante el plan de medidas antifraude del Ayuntamiento para la gestión de los fondos europeos Next Generation, entre otros puntos.

En cuanto a la huelga de empleados de los museos municipales en Semana Santa, Albás ha comentado que la negociación corresponde a Recursos Humanos y ha aseverado que "desde el punto de vista turístico no es lo más acertado que en plena Semana Santa se hayan puesto en huelga, pero lógicamente también están en su derecho".

Mientras, Torrico ha dicho que "el impacto en la falta de turismo en la ciudad, afortunadamente, no se ha notado en absoluto", dado que "no ha habido siquiera una reclamación, ni sugerencia, ni notificación de alguien que haya preguntado que no visita Córdoba si no están los museos municipales abiertos en un período, especialmente como Semana Santa, que tiene muchos otros atractivos".

Asimismo, ha defendido que "no existe ningún acuerdo de 2018, que es a lo que ellos se remiten, para compensar económicamente algunas jornadas" y ha cuestionado "por qué reclaman ahora, cuatro años después".

Según ha manifestado, "margen de maniobra no hay prácticamente". Así, este martes va a haber una mesa de negociación "donde se va a ver cómo se pueden ajustar los turnos en tiempo, pero económicamente es inviable y si alguien se lo prometió, les engañó en 2018", ha apostillado, entre otros aspectos.