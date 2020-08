El Ayuntamiento de Córdoba lanza una campaña de concienciación para evitar contagios de Covid

CÓRDOBA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), ha informado este miércoles del lanzamiento de una campaña de concienciación a la ciudadanía para que lleve a cabo las distintas medidas aconsejadas y obligadas por las autoridades sanitarias con el fin de evitar contagios de coronavirus Covid-19.

En una rueda de prensa, el edil ha destacado que se dará a conocer a través de los medios de comunicación y el mobiliario urbano, dado que "la situación en cuanto a la evolución de la pandemia es cada vez más preocupante en todos los niveles, los ámbitos geográficos y también en la ciudad", con 95 nuevos casos este martes, de los que 13 han sido del Distrito Sanitario que corresponde a la capital.

En este sentido, ha apuntado que el lema de la campaña es 'No olvidemos lo vivido. Sin responsabilidad, lo perdemos todo' y con ella se pretende "dar pasos adelante a través de la concienciación de todos los cordobeses con el seguimiento escrupuloso tanto de la normativa como de las recomendaciones".

Así, se recoge "un diseño gráfico con imágenes claras, incluso en algunos casos duras", pero que "son necesarias, porque nos jugamos mucho en este momento", ha advertido Torrico, para que la situación de marzo, abril y mayo, con incremento de contagios y fallecimientos, así como el estado de alarma, "no se vuelva a repetir".

Mientras, ha comentado que "hay cuestiones que no se pueden obligar a cumplir, porque son recomendaciones y no están recogidas en la normativa como obligaciones", pero "sí queremos que los cordobeses se conciencien de la importancia de seguir" las medidas, como "evitar aglomeraciones, fundamentalmente que las reuniones, incluso en el ámbito familiar, no superen las diez personas", dado que "se está detectando que la mayoría de los nuevos contagios se producen en ese tipo de reuniones".

Igualmente, ha defendido que "el Ayuntamiento nunca va a renunciar a ejercer sus competencias", que "se están asumiendo y ejerciendo con toda responsabilidad, pero también con toda firmeza", ha aseverado, para apostillar que "es increíble que el presidente del Gobierno, que es el máximo responsable de la gestión de esta crisis, diga que no piensa tomar ninguna medida al respecto y que deben ser las comunidades autónomas las que ejerzan sus responsabilidades en el ámbito sanitario".

Por otra parte, el también delegado de Seguridad ha destacado la labor de la Policía Local con las denuncias a ciudadanos por no llevar mascarilla y a quienes fuman "sin respetar las distancias de seguridad en la vía pública". No obstante, ha remarcado que "la actitud sigue siendo en su inmensa mayoría ejemplar en cuanto al cumplimiento de la norma y las recomendación", aunque "ha habido cierta relajación", de ahí que haya destacado el papel de la campaña de concienciación.