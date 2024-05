El Ayuntamiento de Granada apuesta por seguir fortaleciendo la fiesta de las cruces: "El modelo ha funcionado"

GRANADA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada va a apostar por seguir fortaleciendo la fiesta del Día de la Cruz en tanto "el modelo ha funcionado", con un aumento de las cruces instaladas, once más que en 2023, según ha precisado la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, que no ha entrado a valorar en si se ha de prolongar o no durante dos jornadas como este año, tras ser preguntada por los periodistas.

Tras el balance del Día de la Cruz, este pasado viernes, una celebración que se prolongaba también al sábado, cuando Granada acogió su media maratón, todo ello caracterizado por el éxito organizativo, según Carazo, la regidora granadina ha incidido en que el fortalecimiento de la fiesta de las cruces ha de llevarse a cabo "entre todos".

En este contexto, el consistorio granadino volverá a apostar el año que viene por las ayudas a cofradías, colectivos sociales y centros educativos para "animarles" a montar sus cruces y a "abrir sus espacios también" en la línea de lo que se ha trabajado en esta ocasión, cuando, ha resaltado la alcaldesa, la celebración ha funcionado "sin incidencias".

"Las familias han disfrutado de ese Día de la Cruz", y "hay que seguir estimulando" que puede haber "una mayor presencia de cruces" en plazas, lo cual "engrandece" la festividad, que este año se vivía sin barras en las calles.

Se trata de que "la participación sea mayor" el año que viene, ha aseverado Carazo ahondando en las ayudas que se han dado a las organizaciones que han montado cruces en espacios acotados como los recintos exteriores de centros educativos.

En el acto del pregón de la fiesta, el pasado viernes al mediodía, la alcaldesa resaltó que es la "festividad más emblemática" de la ciudad, que este año ha contado con 56 cruces, uniendo "tradición y arte" acorde al "auténtico espíritu del Día de la Cruz".