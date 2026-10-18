El Ayuntamiento de Granada impulsa la renovación de la pista deportiva en Beiro por el programa 'Conéctate al Deporte'

Instalaciones deportivas y la nueva pista completa de baloncesto en el distrito Beiro. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha renovado de sus instalaciones deportivas en los diferentes distritos de la ciudad con la inminente finalización de una nueva pista completa de baloncesto en el distrito Beiro concretamente en la Calle Jimena; una actuación impulsada por la Cámara de Comercio de Granada, con una inversión de 30.000 euros, que se incorpora al proyecto municipal 'Conéctate al Deporte'.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha visitado instalación acompañada del presidente de la Cámara de Comercio de Granada, Gerardo Cuerva, para conocer el resultado de una intervención que contribuye a ampliar la oferta deportiva al aire libre y a poner en valor los espacios públicos como lugares de encuentro, convivencia y actividad física.

Según Carazo, "la actuación representa un nuevo ejemplo de colaboración entre la iniciativa pública y el tejido empresarial granadino para impulsar proyectos que repercuten directamente en los barrios y en la calidad de vida de sus vecinos".

"La implicación de la Cámara de Comercio permite sumar recursos y esfuerzos para que el deporte disponga de instalaciones renovadas y adecuadas a las necesidades de una ciudadanía cada vez más interesada en la actividad física", ha explicado la primera edil.

Por su parte, Gerardo Cuerva ha mostrado su satisfacción porque los empresarios de Granada a través de la Cámara de Comercio hayan podido participar en un "proyecto socialmente tan atractivo como el de abrir instalaciones deportivas a los ciudadanos".

"Para nosotros es un honor que nuestra marca se una al Ayuntamiento de Granada y a a otras grandes marcas para hacer realidad esta iniciativa que entronca con nuestra inquietud de aportar a la sociedad granadina desde todos los ámbitos, el deportivo, el social o el cultural", ha señalado Cuerva.

Asimismo, desde el Ayuntamiento han destacado que la nueva instalación del distrito Beiro se integra en la estrategia de renovación de las pistas deportivas urbanas que el Ayuntamiento de Granada está desarrollando a través de la Concejalía de Deportes. A su juicio, el objetivo es recuperar espacios urbanos y convertirlos en lugares vivos, preparados para acoger la práctica deportiva y favorecer las relaciones entre vecinos.

La creación de una pista completa de baloncesto amplía las posibilidades de uso de estas instalaciones, ofreciendo a jóvenes y adultos un espacio para jugar, entrenar y compartir una actividad que combina ejercicio físico, trabajo en equipo y convivencia.

Para la alcaldesa de Granada "más allá de la mejora de la infraestructura, la actuación responde a una concepción del deporte como servicio de proximidad". De esta forma ha explicado, que "disponer de instalaciones adecuadas cerca de casa facilita que la actividad física forme parte de la vida cotidiana, reduce las barreras de acceso a la práctica deportiva y contribuye a fomentar hábitos saludables desde edades tempranas".

'CONÉCTATE AL DEPORTE': UNA RED DEPORTIVA PARA TODA GRANADA

La pista de Beiro se suma al proyecto 'Conéctate al Deporte', una iniciativa municipal que está transformando la imagen y el uso de las instalaciones deportivas de distintos puntos de Granada. El programa cuenta ya con actuaciones en enclaves como el Parque Tico Medina, el Parque Miguel Ríos, Bola de Oro, Cerrillo de Maracena y María Moliner.

En estos es-pacios, la renovación de las superficies, la mejora de las instalaciones y la incorpora-ción de diseños artísticos han permitido dar una nueva vida a pistas y zonas deportivas, convirtiéndolas en puntos de referencia para la práctica del deporte urbano.

Uno de los elementos más reconocibles del proyecto es la combinación de deporte y arte urbano. Las intervenciones realizadas por el colectivo artístico Play In Colors han introducido diseños singulares y coloridos que contribuyen a mejorar la imagen de las instalaciones y a reforzar su atractivo para los usuarios.

Según ha explicado el Consistorio, la finalidad es que cada pista tenga identidad propia y que el conjunto forme una red de espacios deportivos repartidos por los distintos distritos, favoreciendo "un modelo de ciudad más activa, accesible y participativa". El Ayuntamiento trabaja con el objetivo de ampliar progresivamente esta red y alcanzar entre catorce y quince espacios deporti-vos operativos antes de finalizar la legislatura.

LA COLABORACIÓN EMPRESARIAL, UN IMPULSO PARA EL DEPORTE DE PROXIMIDAD

La participación de la Cámara de Comercio de Granada en la financiación de la pista de Beiro pone de relieve el papel que puede desempeñar el tejido empresarial en el desarrollo de iniciativas con impacto social.

La colaboración público-privada constituye una herramienta para acelerar la mejora de las instalaciones deportivas y extender sus beneficios a más zonas de la ciudad. En este modelo, la cooperación entre las administraciones y las empresas permite impulsar actuaciones que contribuyen a dinamizar los barrios y a ofrecer nuevas oportunidades para la práctica deportiva.

El proyecto 'Conéctate al Deporte' cuenta con la participación de distintas entidades y empresas patrocinadoras en varias de sus actuaciones, entre ellas Puleva y Vircell, dentro de una estrategia orientada a sumar esfuerzos para renovar los espacios deportivos municipales.

La nueva instalación de Beiro refuerza esta línea de trabajo y demuestra cómo la implicación del sector empresarial puede contribuir a materializar mejoras concretas en el entorno urbano y en los servicios que disfrutan los ciudadanos.

DE LAS PISTAS A UNA COMUNIDAD DEPORTIVA CONECTADA

El proyecto municipal contempla también el desarrollo de una aplicación móvil gratuita que permitirá conectar las distintas instalaciones y facilitar la organización de actividades deportivas entre los ciudadanos.

A través de esta herramienta, los usuarios podrán crear equipos, organizar partidos, gestionar reservas, comunicar resultados y participar en competiciones urbanas. La propuesta busca que las pistas sean mucho más que instalaciones aisladas y se conviertan en puntos de una comunidad deportiva que conecte a los vecinos de todos los distritos.

La iniciativa pretende favorecer que los equipos puedan jugar en diferentes barrios, conocer nuevas instalaciones y participar en una dinámica deportiva común. La depotividad, el respeto entre participantes y la responsabilidad compartida serán elementos fundamentales de este modelo de competición.

Deporte, salud y calidad de vida 'Conéctate al Deporte' responde a una apuesta por integrar la actividad física en el día a día de Granada.

La renovación de las pistas urbanas busca combatir el sedentarismo, fomentar el ocio saludable y ofrecer alternativas de tiempo libre que favorezcan la convivencia y la participación juvenil.

La estrategia parte de una idea fundamental: el deporte no debe limitarse a los gran-des complejos o pabellones, sino que debe estar presente en los parques, las calles y los barrios, con espacios cercanos y preparados para que cualquier persona pueda utilizarlos.

La iniciativa incorpora, además, una dimensión cultural vinculada a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, reforzando la relación entre el arte urbano, el deporte y la recuperación del espacio público.

Con la finalización de la pista de baloncesto del distrito Beiro, patrocinada por la Cámara de Comercio de Granada, la ciudad suma una nueva instalación a esta red y continúa avanzando en la creación de espacios que favorezcan una Granada más activa, saludable y conectada.

La nueva pista de Beiro simboliza una apuesta por el deporte de proximidad: instalaciones renovadas, colaboración empresarial y más oportunidades para que los ciudadanos disfruten de la actividad física en sus propios barrios.