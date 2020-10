El Ayuntamiento de Huesa (Jaén) urge a Educación a regular las bajas por covid-19 tras la ausencia de ocho maestros

HUESA (JAÉN), 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huesa (Jaén), Ángel Padilla, ha pedido a la Junta de Andalucía que de forma urgente regule las bajas por covid-19 del profesorado, después de que el colegio de Infantil y Primaria Alférez Segura haya sufrido "ocho ausencias de maestros en los últimos días, cuatro por ser positivos y cuatro por cumplir cuarentena".

Así lo ha indicado este viernes en una nota el regidor, quien se ha referido a "la situación límite" que han vivido las familias de los alumnos del citado centro, en el que "doce maestros se han tenido que hacer cargo de trece aulas".

"Es una auténtica barbaridad que la Consejería no tenga la previsión de un problema tan grave en un municipio pequeño como el nuestro. Por un momento, se barajó la opción de incluir en una misma clase a más de treinta alumnos, con el consecuente peligro que supone por el aumento de posibilidades de contagio entre los escolares", ha afirmado.

De este modo, Padilla ha expresado el apoyo del Ayuntamiento apoya así al AMPA San Silvestre, que ha pedido a la Delegación Territorial de Educación que efectúe un nuevo protocolo de actuación ante la pandemia.

"Al no haber medidas concretas para la sustitución del profesorado y al no contar con una alternativa fiable, las familias decidieron no llevar a sus hijos e hijas. Echamos en falta agilidad en la toma de decisiones de los representantes del Gobierno de Andalucía", ha comentado.

El alcalde ha dicho temer que este "retardo" provoque un desajuste en la actividad escolar y ha agregado que "hay que pensar también en el problema añadido del buen funcionamiento del año académico", ya que los alumnos "están estancados en sus contenidos y no están avanzando".

Además, "al peligro de sanitario y al rompecabezas académico se le suma la conciliación laboral de las familias", ya que "hay madres y padres que, al tener que quedarse con sus hijos en sus casas, no pueden asistir a sus trabajos". "Son tres pilares fundamentales que la Junta de Andalucía tiene que solucionar cuanto antes. El cambio del protocolo, como piden desde el AMPA, es más necesario que nunca", ha concluido.