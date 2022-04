Badanelli (Vox) critica la falta de gestión del Gobierno local en Córdoba: "nada funciona mejor que hace tres años"

CÓRDOBA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha criticado este miércoles, una vez más, "la falta de gestión" que tiene el Gobierno municipal de José María Bellido (PP), recalcando que "no hay nada que funcione mejor que hace tres años".

Tal y como ha indicado Vox en una nota, Badanelli se ha expresado así después de conocer esta semana que "un conocido establecimiento de ocio va a tener que poner a muchas personas en la, calle puesto que se le va a desahuciar de un edificio público porque, parece ser, ha habido una irregularidad en la gestión".

"Nosotros ya en el Consejo de Gerencia de enero de 2021 preguntamos por la prórroga del edificio de la antigua estación porque al Ayuntamiento se había olvidado notificar, pero esto solo era una gota en el océano", ha afirmado la portavoz de Vox, quien ha añadido que "ahora lamentamos que un empresario cordobés tenga que poner a mucha gente en la calle por esto", que "no es un caso aislado".

Al respecto, Badanelli ha agregado que "si hablamos de la pérgola igual, si hablamos de lo que era el bar Playa estamos en la misma situación, no hay nada que regule la relación del inquilino con el Ayuntamiento". La misma situación ocurre "con Rey Heredia, incluso con el estadio de El Arcángel", pues "no hay ningún documento que regule la relación con el Ayuntamiento, por no hablar de los edificios deportivos municipales donde todos los clubes están en situación precaria", ha explicado la portavoz de Vox.

Por ello, Badanelli se ha preguntado si "hay algo que funcione mejor después de tres años de mandato de José María Bellido con respecto a lo que funcionaba con el PSOE", lamentando que "la realidad es que no hay nada que esté mejor que hace tres años".

Así, desde el Grupo Municipal de Vox han criticado que "este Gobierno se gaste el dinero en una formación surrealista para personal municipal, basada en la visibilidad Lgbti. El primer curso que se da al personal en tres años y este alcalde se dedica a esto, mientras Córdoba se muere, los comerciantes son atacados, los empresarios tienen que cerrar por errores de gestión".

"El dinero de los impuestos de los cordobeses debe aplicarse en cosas útiles para la ciudadanía cordobesa", ha remarcado Paula Badanelli, quien ha advertido de que "estamos incorporando en una carpeta, que cada vez es más gruesa, contratos a investigar y cada vez que este grupo pregunta por algo nos sorprende que no haya expedientes que sustenten ciertas contrataciones", así como "contratos menores, duplicados y sin ningún control". "Vox va a garantizar la transparencia total en este Ayuntamiento", ha apostillado.