La banda After llega a la Sala Hangar de Córdoba el día 17 junto a La Joya en el ciclo de Fueled by Salmorejo

Cartel del concierto de After y La Joya en la Sala Hangar de Córdoba en el segundo ciclo de conciertos organizado por el sello discográfico cordobés Fueled by Salmorejo. - SALA HANGAR

CÓRDOBA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda cordobesa After ofrecerá un concierto junto a La Joya en la Sala Hangar de Córdoba el día 17 de octubre dentro del segundo ciclo de conciertos organizado por el sello discográfico cordobés Fueled by Salmorejo. Según recoge la información de la Sala Hangar, el concierto se celebrará a las 20,30 horas y las entradas cuesta 12 euros la anticipada, a través de Fueled by Salmorejo y quince, en taquilla.

Al respecto, la banda After estrenó en marzo de este año en todas las plataformas de distribución digital 'Prayer', el primer single de su carrera que bebe del pop y la música gospel, todo ello en una colección de seis canciones autoproducidas por el propio grupo y que han sido grabadas en Estudio Uno (Madrid) y mezcladas en los estudios Ultramarinos Costa Brava (Girona).

Este lanzamiento fue el paso inicial de una formación fundada a finales del año 2022 bajo una fuerte influencia del pop-rock estadounidense y que, desde entonces, trabaja en la composición de un repertorio de canciones propias en inglés que funde mensajes universales y melodías asequibles con letras de alta carga emocional.

After la integran Pilar Gutiérrez (voz), Álvaro Moreno (batería y percusión), Paco López (bajo y coros), Álvaro Guerrero (guitarras y coros) y, desde hace escasos meses, Martín González (guitarras), quien se incorporó para reforzar la sección armónica y aportar nuevas sonoridades, así como un directo amplio y rico en arreglos.