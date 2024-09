La banda cordobesa Subtónica publica su nuevo disco, 'Lo que queda', un EP que completa al de 2023, 'Creer para ver'

CÓRDOBA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda cordobesa Subtónica, liderada por Javier Estévez, miembro fundador de Estirpe, de la que formó parte 20 años, acaba de publicar su nuevo disco, 'Lo que queda', producido por Pachi García Alis y el propio Estévez.

Según la información facilitada a Europa Press por la banda cordobesa, 'Lo que queda' es el cuarto álbum (en formato EP) de Subtónica, que constituye el proyecto musical de Javier Estévez (composición, voces, baterías y co-producción), y este nuevo disco vendría a ser la segunda parte del EP publicado en 2023 'Creer para Ver', de modo que sería una especie de LP, en dos entregas, de diez canciones, unidas entre sí de forma conceptual bajo el título de 'Creer para ver lo que queda".

Grabado entre Úbeda y Baeza (Jaén) y Córdoba, ha sido producido por Pachi García (Alisrecords) y el propio Javier Estévez, contando también con la preproducción de Javier González. Sale en formato digital y en CD en una edición física limitada (de los dos EP).

El nuevo disco contiene cinco canciones: los dos primeros singles, 'Nuestra gran oportunidad' y 'Fuimos héroes', que ya sirvieron de avance antes del verano y a los que suman 'Lo que queda', 'Todos menos yo' y 'Sentir'. Esta última es una versión en clave de rock de la canción que publicó Luz Casal en 1999 y que compuso junto a Pedro Ferreira y Pablo Torres.

A este respecto, Estévez ha señalado que le han "gustado muchas de sus canciones", y ha "admirado a Luz Casal siempre por su concepto artístico, por cómo ha enfocado su carrera, por su eclecticismo. Este tema y su videoclip se grabó de una u otra forma en mi cabeza, en su día, cuando se publicó, aunque no fui muy consciente de ello".

Después, "hace un par de años, escuchando de madrugada una entrevista de Luz, la volví a escuchar en un directo y sentí algo muy especial, me levanté, cogí la guitarra y empecé a canturrearla de forma improvisada. No soy muy de versiones, la verdad, más bien todo lo contrario, pero al cantarla y llevarla a mi terreno me sentí cómodo, la incluí en los directos y me decidí a hacer, con todo mi respeto y admiración, una versión algo más rockera. Espero que le guste, si algún día la escucha".

Por su parte, 'Todos menos yo' es una canción cuya letra está escrita bajo una estructura poética llamada décima (o décima espinela) y que no tiene desperdicio. Estévez, cargando su pluma de ironía y sentido del humor, pero con un locuaz sentido crítico, no deja títere con cabeza, haciendo un repaso por los roles sociales predominantes, contradicciones, egocentrismos, posverdad, algoritmos y otras tendencias conductuales en la sociedad actual.

"Me planteé el reto de escribir una canción bajo esta estructura y la verdad es que me costó --ha reconocido--. Por eso admiro muchísimo a Javier Ruibal o a Jorge Drexler, que lo hacen maravillosamente y con aparente gran facilidad. La décima tiene algo de barroco, pero es muy redonda y a la vez juguetona, creo que rítmicamente puede funcionar bien en las canciones, ese juego a modo de crítica irónica la hizo apropiada para esta canción".

VIDEOCLIP

'Lo que queda', por su lado, viene acompañada de un videoclip impactante (https://www.youtube.com/watch?v=tvzRPXqpDx0) y en el que han participado Teo Martínez, de Mojadofilms, junto a Rosario Velez y Esther Mañoso. Es una canción con una contundente base rítmica marca de la casa, un enmascarado y poco habitual compás de 7x8 en las estrofas y un profundo mensaje reflexivo sobre la vida, la muerte, el paso del tiempo, las pérdidas, las metas y el legado, una increíble fusión entre 'carpe diem' y 'memento mori'.

El videoclip de esta canción ha sido realizado por Teo Martínez, de Mojadofilms, y es un viaje visual y simbólico creado para explorar la búsqueda de identidad y el sacrificio, y también para para profundizar sobre la mortalidad del ser humano bajo un contexto temporal: "lo eterno es lo más fugaz, como sonreír".

Teo y Javier Estévez concibieron esta obra audiovisual con la protagonista (Esther Mañoso) recolectando piezas de ajedrez en lugares insólitos, simbolizando la recuperación de fragmentos de uno mismo. Cada pieza "es parte esencial del ser, oculta en lugares del subconsciente y que refleja nuestros propios miedos y desafíos".

El tablero de ajedrez siempre ha sido "un concepto visual sobre la vida y la muerte", pues "el movimiento de las piezas representa la impermanencia de la existencia. Nos quisimos alejar de la idea tradicional de representación de la muerte y decidimos hacerlo a través de un rey, con su corona, personificación del peso de la conciencia y lo inevitable del sacrificio, que constantemente hace a través de las piezas que tiene en sus manos. Es por eso que Bergman nos enseñó que a la muerte le gusta jugar ajedrez".

Al completar el tablero y hacer el primer movimiento, "ella integra todas las partes de su identidad, aceptando el ciclo natural de la vida". De modo que 'Lo que queda' nos invita a reflexionar sobre todo aquello que permanece y todo lo que resulta volátil o perecedero, lo que nos falta por hacer y también lo que vamos a dejar cuando no estemos, mostrando cómo cada decisión forma parte del gran tablero de la vida", y así este tema "no es solo un videoclip, es una meditación sobre lo que encontramos y perdemos en el camino, y cómo esas piezas, una vez reunidas, permiten enfrentar el tablero completo de nuestra existencia".