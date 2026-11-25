La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en una atención a los medios en Sevilla. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha apelado a "llenar el Congreso de feministas" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ante "el desmantelamiento" de políticas contra la violencia machista, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Creo que es evidente que el PP y Vox van a suponer una involución, un ataque permanente a los derechos de las mujeres, pero la realidad es que el PSOE, durante toda la legislatura, ha metido el feminismo en un cajón porque molestaba a los amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno", ha afirmado este miércoles en una atención a los medios en Sevilla.

En esta línea, Belarra ha asegurado que "es evidente el desmantelamiento de las políticas de protección y de lucha contra la violencia machista".

La diputado ha mostrado su apoyo a la cabeza de lista de Podemos por Sevilla al Congreso, Mar Cambrollé, para "defender los avances feministas y también la ley trans". "No solo no retroceder, sino seguir yendo hacia adelante, que es lo que queremos todos", ha subrayado.

Por otro lado, ha defendido la necesidad de "intervenir" en el mercado de la vivienda ante lo que ha calificado como "la principal brecha de desigualdad que hay en este momento en este país".

"Pensamos que hay que intervenir el mercado, que es lo que no ha querido hacer el PSOE y eso supone quitarle privilegios a los rentistas, bajar los alquileres por ley y convertir todos esos pisos turísticos en pisos para las familias", ha explicado.