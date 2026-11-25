Carteles electorales de cara a las elecciones generales del 29N, a 24 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha alertado de que los sectores reaccionarios está en "plena ofensiva antifeminista" con una "machosfera" en aumento mientras ha criticado que al PP le sale "gratis" su "machismo" y al igual que PSOE decir que el movimiento ha llegado "demasiado lejos".

También ha lamentado que en el debate a ocho de anoche entre los principales portavoces parlamentarios las cuatro formaciones de derechas llevaron a mujeres para "defender políticas antifeministas" y los cuatro partidos progresistas (Bildu, Frente Amplio, ERC y PSOE) escogieron a cuatro hombres, dejando claro que "no era una crítica particular a nadie" sino poner de manifiesto que "algo falla".

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