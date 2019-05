Beltrán Pérez promete sacar el depósito de grúa de Los Remedios "en año y medio" y reurbanizar el barrio

Publicado 17/05/2019 20:25:32 CET

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, ha realizado este viernes una visita al barrio de Los Remedios, que según ha manifestado lleva "cuatro años abandonado por el gobierno de Juan Espadas (PSOE), que no ha escuchado las demandas y problemas de los vecinos".

En su visita, Beltrán Pérez ha defendido que será "el alcalde que cumpla con el barrio de los Remedios", prometiendo que si gobierna, en un año y medio el depósito de vehículos de la grúa municipal "estará fuera de Los Remedios", después de que este mandato no haya prosperado la iniciativa del Gobierno local socialista de trasladarlo desde su actual enclave de Los Remedios hasta dos parcelas titularidad del Ayuntamiento y ubicadas a espaldas de la urbanización Jardines de Hércules, en Bellavista, donde las protestas vecinales congelaron la decisión. El año pasado, en ese sentido, el pleno aprobaba una moción del PP en demanda de "descartar" el entorno de la urbanización Jardines de Hércules para el traslado del depósito de vehículos de la grúa, dado el rechazo vecinal.

En el espacio donde actualmente se ubica el depósito, según Beltrán Pérez, serán creadas "zonas verdes e instalaciones deportivas infantiles, de manera consensuada con los vecinos", toda vez que el candidato popular se ha comprometido a atender las peticiones vecinales en materia de "seguridad, limpieza, transporte público, ausencia de instalaciones deportivas o colegios sin climatizar, entre otros problemas", para mejorar este barrio.

Además, se ha comprometido a mejorar el servicio de Tussam en la zona, construir un parque de bomberos en el sector Triana-Los Remedios, crear una biblioteca municipal, "sombras" para la calle Virgen de Luján, un centro de día para personas mayores, una reurbanización "integral" de Los Remedios y equipamientos vecinales en la antigua planta de Altadis, donde el Ayuntamiento y la empresa siguen pendientes de firmar un convenio definitivo respecto al reparto y usos de la antigua fábrica.

"Vamos a cumplir con Los Remedios y me volcaré como nadie lo ha hecho. No quiero que haya ni una sola persona que me diga que hay que cambiar el gobierno en este barrio porque no ejerce sus funciones ni cumple con sus vecinos", ha reiterado. Ha indicado además que "esto es una declaración de intenciones de cómo ejercer el gobierno de Sevilla, con un equipo de gobierno cercano a sus vecinos, en sus barrios, realizando asambleas vecinales y cumpliendo con lo prometido". "Tenemos las mejores propuestas y al mejor equipo. Voy a ser el alcalde que devuelva a los barrios lo que necesitan", ha enfatizado.

Y es que según avisa, el alcalde y candidato a la reelección, Juan Espadas, "no ha escuchado las demandas y problemas de los vecinos" de Los Remedios y tiene el barrio "abandonado".