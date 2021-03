Bendodo: El PSOE-A es un partido "tóxico, incapacitado para pactar con nadie"

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha manifestado este jueves que el PSOE-A es un partido "tóxico", absolutamente "incapacitado para pactar con nadie" porque el que se le acerque "se contagia", y ha anunciado que este mes saldrá un nuevo barómetro, con intención de voto, del Centro de Estudios Andaluces (Centra).

Así se ha pronunciado Bendodo, en la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, donde el diputado del PSOE-A Francisco Conejo le ha preguntado por el hecho de que en el entorno del 28F, Día de Andalucía, no se publicara un Barómetro con intención de voto del Centra, achacándolo a que "por primera vez en San Telmo no salen las cuentas para la derecha".

Bendodo ha preguntado a Conejo qué "bulla" tiene él para que la Junta saque ese barómetro y le ha garantizado que en este mes habrá uno, con intención de voto, y que seguirán saliendo trimestralmente, con datos "claros y transparentes", hasta que se convoquen las elecciones andaluzas.

Ha defendido que en Andalucía hay un Gobierno "estable, sólido y con respaldo parlamentario", centrado en lo importante, la salud y el empleo, como prioridades, mientras que todo lo demás es "ruido ajeno".

Enfrente, según ha indicado, hay un PSOE-A que es un partido "tóxico", que es de los ERE, la Faffe y la corrupción y nadie se va a "acercar" a él. "Cada vez que pactan con alguien lo tiran la ventana. Nadie se fía de ustedes y quienes menos se fían son los andaluces", ha dicho el consejero a los socialistas.

Por su parte, Conejo ha indicado que "bastante mal deben salir las encuestas del Gobierno" andaluz para no haber publicado ese barómetro en el entorno del 28F. "Cuando su factoría de manipulación no ha publicado ningún barómetro en las fechas próximas al 28F se pone de manifiesto que no había manera de cocinar los datos para contentare los intereses del PP y Cs", ha dicho Conejo a Bendodo.

Tras acusarlo de impedir que Canal Sur emitiera una información sobre la encuesta de una empresa para ocho medios de comunicación donde se ponía de manifiesto que el PSOE-A "volvía a ganar las elecciones", Conejo ha recalcado que por primera vez en San Telmo "no salen las cuentas para la derecha, y aunque quieran ocultarlo, cada día es más evidente que a Cs no le va a bien el pacto con PP y la extrema derecha y que el blanqueamiento a la extrema derecha le está dando muchos dolores de cabeza al Gobierno".