Bendodo: El Gobierno andaluz no va a "demonizar" a Vox porque "no sería ni justo ni democrático"

Actualizado 16/07/2019 15:35:06 CET

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, ha insistido este martes en que el Gobierno andaluz no va a "demonizar" a Vox porque hacerlo "no sería ni justo, ni democrático". "No creo que sea mejor ni peor la ultraderecha ni la ultraizquierda", ha apostillado.

Así se ha pronunciado Bendodo en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha recalcado que el Ejecutivo del que forma parte es una coalición del PP-A y Ciudadanos (Cs) que cuenta con el apoyo parlamentario de Vox pero que acuerda "con todos los partidos políticos".

"Tenemos que tener la capacidad de hablar con todos, acordar con todos, y todas las medidas que se están firmando se van a aplicar", ha afirmado Bendodo, que también ha asegurado que los compromisos firmados con Vox "se van a cumplir y ya hay un grado alto de cumplimiento".

El portavoz ha hecho hincapié en que al Gobierno andaluz "no nos cuentas tanto sentarnos en una mesa o ponernos en una foto porque el objetivo común debe ser tener un gobierno estable y, por tanto, el bienestar de los ciudadanos". Y así, ha destacado que mientras el Ejecutivo autonómico "no pone líneas rojas a nadie", los partidos de izquierdas "son los partidos de los vetos".

Para el Gobierno andaluz, como ha señalado Bendodo, son respetables todos los grupos parlamentarios "porque son plenamente constitucionales y porque los han votado los andaluces", de ahí que "hablemos y acordemos con todos" porque "hay cosas buenas y malas de Vox, de Podemos y del PSOE-A".

"No vamos a demonizar a un determinado grupo político porque no sería ni justo ni democrático, no veo peor ni mejor a Vox que a Adelante Andalucía", ha ejemplificado.

Con todo, el número tres del Ejecutivo ha defendido que con esta forma de proceder, Andalucía "traslada un mensaje de estabilidad al resto de España". De hecho, ha dicho que "ojalá la estabilidad parlamentaria y del Gobierno andaluz se pudiera trasladar a nuestro país o al resto de comunidades autónomas".

DATOS DE ESTABILIDAD

Entretanto, Elías Bendodo ha querido poner de manifiesto una serie de indicadores económicos que revelan, según ha recalcado, que "Andalucía mejora y la estabilidad que genera el Gobierno andaluz se traduce en confianza".

Por ejemplo, en el sector de la construcción ha explicado que la demanda de viviendas "crece en Andalucía por encima de la media española", dado que la compraventa de viviendas en la comunidad acumula un crecimiento del 4,7 por ciento interanual en los cinco primeros meses, lo que supone "duplicar el aumento medio que se produce en el resto de regiones".

Igualmente, sobre la demanda interna, ha explicado que el consumo de productos petrolíferos, hasta mayo, ha sido de 2,2 millones de toneladas, esto es un 4,8 por ciento más que en el mismo periodo que el pasado año, "crecemos un 4,8 por ciento mientras en España hay una situación de estancamiento".

Bendodo también ha asegurado que, respecto al comercio de bienes con el resto de España, "Andalucía muestra en el primer trimestre más dinamismo en las exportaciones de mercancías al resto de España que el conjunto de las comunidades, y presentamos una balanza comercial con superávit". Ha concretado que las exportaciones de Andalucía al resto de España fueron por valor de 6.796 millones en el primer trimestre, "un 10,8 por ciento más que en el 2018 y muy por encima de la media del resto de comunidades, que se situó en un 2,8 por ciento".

Se ha referido al IPC para explicar que su crecimiento interanual se sitúa en junio en un 0,2 por ciento en Andalucía, "dos décimas por debajo de la media nacional", mientras en el mercado de trabajo "todos los sectores productivos no agrícolas presentan crecimientos del empleo superiores a la media española".

En líneas generales, Bendodo ha apuntado que el tejido empresarial andaluz "muestra más dinamismo que el nacional", pues en la primera mitad del año "el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en junio en Andalucía supera en 2.754 la cifra del mismo mes del año anterior, crecemos un 1,1 por ciento, el doble de la media nacional". Además, ha señalado que el número de trabajadores de estas empresas "aumenta en 78.311, un 3,9 por ciento en Andalucía frente al 3,3 del resto de España".

Y por último, el consejero ha destacado que el índice de confianza empresarial ha aumentado un 2,7 por ciento en el tercer trimestre de 2019 respecto al trimestre anterior, que era el 1,1 por ciento; "y en España, este indicador crece un 1,6 por ciento". "Andalucía lidera en prácticamente todos los sectores", ha subrayado.

Con todo, ha achacado estos datos al cambio de gobierno en Andalucía, cuando ha explicado que para que los empresarios creen empleo y riqueza "necesitan un gobierno estable, que dé certidumbre y que genere confianza" y "este es el camino", ha zanjado Bendodo.