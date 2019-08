Bendodo avisa a Sánchez de que "traicionar" en Navarra la memoria de las víctimas del terrorismo "no le saldrá gratis"

Publicado 02/08/2019 12:27:00 CET

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, Elías Bendodo, ha advertido este viernes al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que "traicionar" en Navarra la memoria de las víctimas del terrorismo "no le saldrá gratis" al socialismo.

En una entrevista con Europa Press, Bendodo se ha referido así al hecho de que la investidura de la candidata socialista a la Presidencia de Navarra, María Chivite, vaya a salir previsiblemente adelante con la abstención de EH Bildu.

El número tres del Gobierno andaluz ha indicado que la situación que se ha dado en Navarra es uno de los motivos por los que el PP no puede pactar "nunca" con Sánchez. "Hay determinadas líneas rojas en política que por decencia y por memoria de las víctimas no se pueden sobrepasar nunca", ha añadido Bendodo.

"No todo vale por el solo hecho de llegar y alimentar una táctica, ése no es un buen mensaje", ha afirmado el consejero andaluz de la Presidencia, quien se ha mostrado convencido de que el PSOE pagará "sin duda" esta actuación. "Traicionar la memoria de las víctimas del terrorismo no le va a salir gratis al socialismo", ha subrayado.

Bendodo ha indicado que Sánchez se ha encargado de "dinamitar todos los puentes para el diálogo" con el PP, en relación a una posible abstención para su investidura. Todo ello, por ser "un partido que es capaz de ponerse en las manos de los independentistas, de los que quieren romper España y de los proetarras como en Navarra".