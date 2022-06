Bendodo no repetirá en la Junta porque Génova exige dedicación exclusiva y ve difícil que Bravo lo pueda compatibilizar

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Elías Bendodo, ha ratificado este miércoles su salida del futuro andaluz por su condición de coordinador general del Partido Popular, cargo orgánico que le exige una presencia continuada en Madrid y por ello incompatible con sus tareas en el Ejecutivo autonómico.

Bendodo ha augurado para el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, una situación similar a la suya por su condición de vicesecretario de Economía del PP.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrado en este ocasión en miércoles por la agenda del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, Bendodo ha asegurado a los medios que "me quedan cuatro Consejos de Gobierno", para ilustrar su fecha de caducidad como integrante del Gobierno andaluz por cuanto "me obliga a tener dedicación absoluta" sus responsabilidades como dirigente nacional del PP-A.

En el caso de su compañero de gabinete y en la nueva dirección del PP, Juan Bravo, ha estimado sobre su continuidad en el futuro gobierno andaluz que éste tendrá que tener "una conversación como la tuvo conmigo" el presidente de la Junta.

A juicio de Bendodo, el rol de Bravo "va a depender de la conversación que tenga" con Moreno, aunque, a su juicio, "posiblemente vaya en esa misma línea" que sucedió con él por cuanto "tanto en su caso como el mío formamos parte del equipo del presidente Feijóo", dentro de lo que ha denominado como "el gran reto, igual que ayudamos al presidente a llegar a San Telmo, ayudar a Feijóo a que llegue a la Moncloa".

Cuestionado por los periodistas por los deseos de Moreno de que Bravo siga en su futuro equipo de gobierno por su responsabilidad en la elaboración del proyecto de Presupuestos para 2023, Bendodo ha sostenido que no "he dicho nada que no haya dicho el presidente", antes de apelar a esa "conversación con las conclusiones a las que tengan que llegar los dos".

"No sé si es compatible", ha afirmado sobre el estatus de Bravo, quien ha esgrimido sobre sus dudas de poder simultanear cargos el hecho de "las nuevas responsabilidades que emprendemos en Madrid".

"Tendrán que hablarlo", ha reiterado el consejero de la Presidencia en funciones sobre ese diálogo Moreno-Bravo, para remachar la idea de que "en mi caso me impide compatibilizarlo", sobre el ejercicio de ser consejero y coordinador general del PP.

"La responsabilidad que asumo me impide dedicarme a otras cuestiones", ha argumentado Bendodo ante la pregunta de su interés por desempeñar algún papel en Andalucía, para esgrimir seguidamente que "cuando te vas de un sitio te tienes que ir". "No tengo ningún interés de tener ningún papel", ha afirmado.

"Voy a ser renovado", ha indicado Bendodo, afirmación a la que se ha sumado jocosamente el vicepresidente de la Junta en funciones y candidato de Cs a la Presidencia, Juan Marín, quien también ha participado en la rueda de prensa para asegurar "yo también".

Sobre su continuidad como diputado en el Parlamento andaluz, donde ha obtenido acta de parlamentario como número tres que era de la candidatura del PP por la provincia de Málaga, Bendodo ha dicho que "el 14 de julio tomaré posesión como diputado y a partir de ahí iremos viendo cómo evolucionan los acontecimientos".

Según han trasladado fuentes del Gobierno andaluz, Bendodo será senador en representación de la Comunidad Autonóma. El Partido Popular tendrá cinco de los 9 senadores que le corresponden a Andalucía por este concepto tras los 58 escaños que ha logrado en las andaluzas y gana tres senadores sobre la pasada legislatura, cuando tuvo dos por este concepto.

