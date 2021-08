Bendodo reivindica que "hablamos con todos, no solo con el PSOE" para el Presupuesto tras oferta de diálogo de Espadas

SEVILLA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha reivindicado este martes que "hablamos con todos" en referencia a la negociación del Presupuesto de la Junta para 2022, mientras que ha asegurado que "nosotros estamos encantados de negociar con todos, no solo con el PSOE, para que haya Presupuesto en 2022" ante la pregunta del apoyo ofrecido por su secretario general, Juan Espadas, para abordar las cuentas del próximo ejercicio.

Bendodo, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior del Consejo de Gobierno, ha defendido "el carácter dialogante de este Gobierno", que ha sustentado en el hecho de que durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos de la Junta "hemos aceptado propuestas de todos los grupos", entre los que ha enumerado "el PSOE de Susana Díaz".

"Nuestra tendencia es distinta al rodillo anterior", ha sostenido el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno en referencia a los Gobiernos socialistas en la Junta, del que ha afirmado que "hacía el Presupuesto y las enmiendas ni se las leían", antes de reivindicar que "ahora las analizamos una a una".

Bendodo se ha reafirmado en "el carácter dialogante de este Gobierno", que ha querido desligar de "porque haya llegado Espadas".

En el marco de una entrevista con Europa Press, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha expresado su disposición a sentarse con el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) para buscar un acuerdo que posibilite aprobar el Presupuesto de la comunidad autónoma para 2022 sin necesidad de contar con el concurso de Vox, y ha advertido de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tendrá que "optar", y "puede, o convocar elecciones porque no tiene apoyos parlamentarios" suficientes, o "decidir negociar con otras fuerzas políticas en el Parlamento" el próximo Presupuesto.

Espadas ha trasladado que, una vez que se den a conocer, "en septiembre", las "líneas maestras" de las cuentas autonómicas del próximo año, su "intención" es sentarse "con el presidente y con el consejero de Hacienda", Juan Bravo, y hacerles "un planteamiento de cuáles serían las diez cuestiones básicas que debería contener el Presupuesto a juicio del PSOE, no desde el punto de vista ideológico, sino de necesidades fundamentales de servicio público que hay que asegurar, y algunos elementos o inversiones que hay que contemplar".

En esa línea, el también candidato socialista a la Junta ha sostenido que la clave en este tema "no va a ser tanto que las propuestas o cuantías que marquemos" desde el PSOE-A "sean líneas rojas para dar o no el apoyo a los Presupuestos", sino que "hay que analizar la coyuntura política en la que estamos viviendo en este momento, con un partido como Vox, que un día sí y otro también le echa pulsos al Gobierno andaluz, diciéndole que si no te apoyo en el Parlamento no vas a poder sacar normas importantes o, por ejemplo, el Presupuesto".

"En ese escenario, hay que optar", y "el presidente puede, o convocar elecciones porque no tiene apoyos parlamentarios, o decidir negociar con otras fuerzas políticas en el Parlamento", ha manifestado Juan Espadas, que defiende la necesidad, a su juicio, de aprobar los Presupuestos del próximo año para "poder tener fondos europeos" y "tomar decisiones económicas" en un momento "en el que todos los territorios de España empiezan a recuperarse".