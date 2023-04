Bendodo ve a Sánchez como el "ideólogo del Podemos 2" de Díaz: "Ha creado un caballo de Troya" con efectos impredecibles

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha considerado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es el "ideólogo" del "Podemos 2" que representa la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, con su proyecto Sumar, y ha advertido de que "posiblemente ha creado un caballo de Troya que puede tener consecuencias impredecibles".

Durante su participación en Sevilla en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa, Atlantic Copper, Azvi y Grupo Abades, en el que ha sido presentado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Bendodo ha considerado que el "ideólogo de Podemos 2 puede haberse pegado un tiro en el pie", porque si lo que pretende Sánchez es que la gente vote "a su marca blanca, en muchos sitios, la gente puede preferir esa marca blanca al original, porque lo mismo es de la misma calidad o de la misma mala calidad que el original y más barato".

"Posiblemente, lo que haya hecho Pedro Sánchez es crear un caballo de Troya y pueda tener consecuencias impredecibles", según Bendodo, quien ha indicado que Sánchez es consciente de que "no va a ganar las elecciones", pero si lo que pretende es "quedar segundo y sumar con el tercero, no se da cuenta de que el problema no es ese, sino la diferencia que haya entre el primero y el segundo".

"Ese es el error táctico de la creación de la marca blanca que supone Sumar para Pedro Sánchez", ha indicado.

En cuanto a si ve a Podemos yendo junto a Sumar a las elecciones, ha indicado que los actores son complicados y se ha preguntado hasta qué punto Pablo Iglesias, el "rey de la soberbia, está dispuesto a tragar con Yolanda Díaz" y hasta qué punto están dispuestas a "rebajarse" las ministra Irene Montero e Ione Bellara para que la actual vicepresidenta del Gobierno "las incluya en las listas".