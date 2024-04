Bernal califica la tasa como un "tapón" a la "gallina de los huevos de oro" y la izquierda pide oír a alcaldes andaluces

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha calificado este jueves la "mal llamada tasa turística, porque es un impuesto al turismo", como un "tapón" que se pretende poner a un sector al que se le está poniendo el foco como fuente de problemas. "Nos estamos cargando a la gallina de los huevos de oro", ha avisado. Ante este planteamiento, los partidos de izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) han lamentado que la Junta no tome medidas con las que "paliar los efecto brutales del turismo masivo", al tiempo que ha animado al consejero a "hacer caso a la llamada de auxilio de los alcaldes", entre ellos del PP.

En comisión parlamentaria y a petición del PSOE, Por Andalucía y Vox, el responsable de las políticas turísticas en Andalucía ha pedido "tener cuidado con los discursos apocalípticos" con los que "nos estamos cargando a la gallina de los huevos de oro". Para Arturo Bernal, el "impuesto" al turismo es "un error" porque supone poner "un tapón al principal motor económico" de la comunidad andaluza, en alusión a que su impacto afecta a 76 ramas de actividad, no sólo a hosteleros y hoteleros.

En su exposición, ha apuntado a que los problemas de los ayuntamientos andaluces están en su "crónica" infrafinanciación, al tiempo que ha apostado por "ser capaces de gestionar mejor los impuestos" que ya se cobran. En este punto, ha dado un dato: por IVA aplicado al turismo, se han ingresado 2.500 millones de euros. La "clave" está, ha remarcado, "en repartir mejor lo que ya se cobra".

No obstante, el consejero se ha mostrado "esperanzado" en que se pueda llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo a tres bandas --Junta, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y patronal-- que ha impulsado el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La tasa turística es "una gran decisión que debe contar con el consenso de todos", ha subrayado Bernal, para el que es el momento de que todas las partes se "escuchen" para "entender todas las posiciones". En este punto, ha confiado en que sea posible un consenso similar al alcanzado en el caso de la normativa andaluza que regula los pisos turísticos.

La Junta, ha remarcado el consejero, es partidaria del "diálogo" en esta materia pero "sin limitar el crecimiento" del sector turístico. En este punto, ha argumentado su posición inicial contraria a la tasa turística alegando que dos tercios de los turistas que recibe Andalucía son nacionales y de estos, la mitad andaluces. "¿Los andaluces tendrían que pagar este nuevo impuesto?", se ha preguntado Bernal. Además, ha esgrimido una encuesta oficial en la que el 84% de los andaluces dicen "no estar de acuerdo con nuevos impuestos al turismo".

Adelante Andalucía le ha afeado al consejero que "no nos haya dado ni una razón" que explique la posición contraria a la tasa. "No entiendo por qué sería un tapón al crecimiento del turismo", ha dicho la diputada Maribel Mora, que ha puesto como ejemplo la ciudad de Barcelona, donde la imposición de la tasa "no ha mermado la llegada de turistas". "Usted parece comercial del sector hotelero", le ha reprochado a Bernal, al que ha exigido "no poner tapones ni paralizar la iniciativa de este Parlamento".

En el caso de Por Andalucía, la diputada Esperanza Gómez ha lamentado que la Junta "no hace nada por reducir el impacto del turismo masivo y sin control". "Trabaja y sólo mira a un sitio. Compra uno por uno los argumentos de la patronal y usted gobierna para los andaluces", le ha espetado. Desde las filas socialistas, Isabel Aguilera le ha afeado al consejero que comparezca "con pocas ganas y obligado por los alcaldes del PP y por el propio presidente de la Junta, que le ha dejado en paños menores al obligarle a crear una mesa de diálogo".

Aguilera ha reclamado al consejero que "actúe" y "haga caso a la llamada de auxilio de los alcaldes" a los que les "hace falta este paraguas legal". Por su parte, el PP ha asegurado que la recaudación de la tasa turística sería el "chocolate del loro" para los ayuntamientos y sus necesidades y ha advertido a la izquierda que "le están quitando la comida a la gallina de los huevos de oro. La están torpedeando". Por último, Vox ha garantizado su oposición "rotunda" a la tasa y ha pedido a la Junta que "no sucumba ante malos alcaldes que no llegan a final de mes" por su "mala gestión" de los fondos públicos.