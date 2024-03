Bernal defiende gasto cultural 40 millones mayor que PSOE, que cree: "si Moreno dijera una verdad, no sería consejero"

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha asegurado este miércoles en el Pleno del Parlamento que su pretensión en la gestión de la cultura ha sido enfocarlo como "un patrimonio fuera de cualquier debate ideológico", ha reivindicado un gasto en 2024 superior en "40-50 millones" al del último presupuesto socialista, mientras ha espetado a este grupo parlamentario que "le da igual lo que hagamos porque siempre está mal".

En una comparecencia a petición del Grupo Socialista, Bernal ha escuchado del diputado Rafael Recio que "si Juanma Moreno dijera alguna verdad, usted no seguiría siendo el consejero de Cultura de los andaluces", mientras ha sostenido que la gestión en esta faceta del Gobierno del Partido Popular se caracteriza por "generar oportunidades millonarias para unos pocos, a los que ustedes señalan con el dedo", mientras que "ofrecen migajas para el resto".

En su retrato de la hoja de ruta para una de las tres patas de su Consejería, Bernal ha defendido "poner a Andalucía en el imaginario mundial, aspiración que ha sustentado en la organización de grandes eventos culturales, entre los que ha citado la celebración de los premios Goya, con dos ediciones acogidas en 2019 y 2023 y una tercera prevista para 2025 en Granada, a lo que ha sumado "la unión de Andalucía con los Grammy", festivales internacionales de cine y música, mientras que ha anunciado que en abril el Teatro Central de Sevilla acogerá el 8º encuentro de guionistas, aunque ha asegurado "no querer apabullar con logros".

El consejero de Cultura ha defendido el uso de los contratos negociados sin publicidad por esgrimir que "es un procedimiento legal que prevé la Ley de Contratos del Sector Público", cuya orientación ha asegurado trata de "proteger los derechos exclusivos, incluido los de propiedad intelectual".

"Trabajo por dotar de visibilidad a nuestra cultura, la cultura per se es nuestro objetivo", ha declarado Bernal, quien la ha identificado como "seña absoluta de identidad de Andalucía" y que por ello "no necesitamos otra argumentación", al tiempo que ha reprochado al PSOE que "la cultura no es exclusiva de su pensamiento, la cultura no tiene dueños, es de todos, nadie se la puede apropiar".

GIRA DE LAS CUATRO SINFÓNICAS POR LAS PROVINCIAS QUE CARECEN DE ELLA

El consejero ha explicado que las cuatros orquestas sinfónicas que tiene Andalucía, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, "harán una gira por las cuatro provincias que no cuentan con una orquesta institucional propia", hecho que ha calificado de "gran noticia", antes de defender los ceses en la dirección de los museos por considerar que "los equipos directivos ponen en marcha los proyectos" y que "después de 15, 20 años estaban agotados", por lo que ha planteado que "entendíamos la necesidad de nuevos impulsos para llegar a nuevos públicos".

En ese sentido ha asegurado que la estrategia "no ha debido de salir mal" tras blandir los 2,3 millones de visitas recibidas en 2023, un 12% más que el ejercicio anterior, a lo que ha sumado "el fortalecimiento del Centro Andaluz de la Fotografía", por cuanto ha remarcado que tiene "un 150% más de presupuesto", dato que le ha valido para espetar al Grupo Socialista que se trata de "cifras inéditas para su gestión, que calificaría de indolente".

Bernal ha defendido la gestión en el Centro Andaluz de las Letras (CAL), donde se produjo el relevo de la periodista y escritora Eva Díaz Pérez por el escritor Justo Navarro, así como que la Red Andaluza de Teatros tiene "el mayor presupuesto de su historia" y ha anunciado "la creación de la Red de Residencias Artísticas, en toda Andalucía, para crear en un entorno inspirador y estimulante", a lo que ha sumado la puesta en marcha del Consejo Andaluz de la Cultura, órgano del que ha indicado que afronta "los últimos pasos para su aprobación" con la intención de que "vamos a preguntarle a los profesionales para la toma de decisiones".

PSOE: DOS MILLONES AL FESTIVAL PACO DE LUCÍA EN NUEVA YORK, LO MISMO QUE A FESTIVALES FLAMENCOS

El socialista Rafael Recio se ha cuestionado la apuesta de la Junta de Andalucía por los grandes eventos, de lo que ha puesto como ejemplo haber destinado dos millones de euros al patrocinio de "un festival de cuatro días" celebrado en Nueva York con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de Paco de Lucía, para apuntar entonces que "ha costado prácticamente lo mismo que el Centro de Interpretación" que se construye en su ciudad natal, Algeciras, o que es la misma cantidad que se destina para la programación de festivales flamencos.

Recio, quien ha descrito que la comparecencia del consejero en el Pleno se produce "forzado, arrastrado", ha recriminado a Bernal "arremeter contra las direcciones de los museos", entre ellos, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Córdoba, Jaén y Granada, para destacar entonces la denuncia sobre acoso laboral de la que fuera directora del Museo Arqueológico de Córdoba, Lola Baena.

Recio ha señalado el trabajo del periodismo de investigación sobre "el entramado de empresas que en 2023 gestionaron contratos sin pasar por licitación", ha hablado del "ecosistema Salomón Castiel", secretario general de Cultura cuyo cese se produjo el 27 de febrero, hecho que ha calificado de "asunto que es suficiente motivo para dar la cara", y ha criticado el festival Escribidores por ser una concesión a la Cátedra Vargas Llosa y haber multiplicado por 10 su presupuesto cuando se trata de "una fundación con sede en Madrid" y que se haya ignorado a las fundaciones García Lorca o Caballero Bonald.

El diputado socialista, quien se ha lamentado de "la mercantilización y turistificación cultural", ha denunciado que la Consejería ha contratado con varias empresas que tienen un administrador único que era un "histórico miembro de la dirección del PP de Sevilla", que en 2023 tenía cargos activos en 23 empresas, según una nota del PSOE.

Ha apuntado que este administrador único ocupaba puesto en el comité ejecutivo del PP de Sevilla como secretario de Innovación Turística hasta hace menos de un mes, pero que a raíz de que en la última Comisión de Cultura se le mencionara, "misteriosamente ha desaparecido" de la dirección del PP sevillano, "al menos en la página web del PP de Sevilla".