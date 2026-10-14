Blanco anuncia un refuerzo de la prevención de la silicosis, la asbestosis y el cáncer laboral en Andalucía

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco. - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha anunciado este miércoles que la estrategia de prevención de riesgos laborales reforzará las actuaciones frente a la silicosis, la asbestosis y el cáncer de origen laboral, con una mayor coordinación entre Empleo, Sanidad y la Inspección de Trabajo.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo del Parlamento de Andalucía, donde ha situado la prevención de las enfermedades profesionales y su detección temprana entre las prioridades de las próximas actuaciones.

En este marco, Blanco ha avanzado que se prevé una línea de formación dotada con 700.000 euros para facilitar la recualificación profesional de las personas afectadas por silicosis, con el objetivo de que puedan acceder a alternativas laborales compatibles con su estado de salud. El lanzamiento de esta convocatoria está previsto antes de que finalice 2026.

La consejera ha señalado, además, que la prevención debe anticiparse a riesgos relacionados con las altas temperaturas, la inteligencia artificial, la salud mental y las nuevas formas de organización del trabajo, cuestiones a las que se prestará especial atención en las próximas actuaciones.

AUMENTO DE LOS ACCIDENTES MORTALES

En relación con la siniestralidad laboral, Blanco ha advertido de que el aumento de los accidentes mortales registrado en 2026 obliga a "redoblar esfuerzos". Entre enero y agosto, los accidentes mortales en jornada de trabajo pasaron de 67 a 75, un empeoramiento que ha contrapuesto al descenso del 0,44% del índice general de incidencia.

"Cada accidente nos exige mejorar. No hay lugar para el triunfalismo", ha manifestado la titular de Empleo, quien ha subrayado que los avances estadísticos no rebajan la exigencia de proteger la vida y la salud de los trabajadores ante el drama personal y familiar que supone la siniestralidad.

Para reforzar la prevención de los accidentes graves y mortales, el II Plan de Actuación 2027-2028 centrará sus intervenciones en los sectores y empresas con mayor riesgo, especialmente en los trabajos en altura y en la utilización de maquinaria.

Blanco ha defendido que la prevención exige "responsabilidad empresarial, participación de los trabajadores y vigilancia pública", de modo que las empresas garanticen condiciones seguras, los trabajadores cumplan las medidas preventivas y las administraciones impulsen la prevención y vigilen el cumplimiento de la normativa.

Asimismo, ha detallado que, durante 2024 y 2025, los técnicos habilitados realizaron 10.304 visitas a 4.880 empresas de sectores de alta siniestralidad, con una tasa de corrección de las deficiencias detectadas del 95,16%.

En cuanto al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en esos dos años se concedieron 8,7 millones de euros en incentivos a 857 pymes, que movilizaron proyectos por valor de 15,6 millones.

Para 2027, la previsión presupuestaria contempla destinar casi 5,3 millones de euros a inversiones y gestión preventiva en las pymes, de los que 4,89 millones corresponderían a inversiones materiales y unos 400.000 euros a la mejora de la gestión de la prevención.