Bosquet propondrá para la investidura "al candidato que tenga mayores apoyos" tras sus consultas con los grupos

Publicado 09/01/2019 14:24:17 CET

La presidenta del Parlamento andaluz espera que se pueda materializar una investidura "en el menor tiempo posible"

SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), ha señalado este miércoles que, tras la preceptiva ronda de consultas con los portavoces de los grupos de la Cámara programada para este jueves, tendrá que proponer como candidato a la investidura para la Presidencia de la Junta a aquel "que quiera postularse y tenga mayores apoyos".

Así lo ha indicado Bosquet en una entrevista en Radio 5 de RNE, recogida por Europa Press, en la que ha manifestado que espera que este jueves, tras celebrar dicha ronda de contactos con los portavoces parlamentarios para proponer un candidato a la Presidencia de la Junta para el debate de investidura ante el Pleno, tenga una "postura clara" que le permita formular ya dicha propuesta y que "salga un candidato investido en el menor tiempo posible".

"En todo lo que esté en mi mano, así será", ha aseverado la presidenta del Parlamento, quien este jueves abrirá la ronda de contactos a las 10,00 horas con los representantes del Grupo Socialista; seguirá a las 11,00 horas con los del Grupo Popular, y a las 12,00 horas con los del Grupo Ciudadanos. Por la tarde, a partir de las 16,00 horas, hará lo propio con los representantes designados por el grupo Adelante Andalucía, y a las 17,00 horas con los del grupo parlamentario Vox.

Bosquet ha explicado que en dichas consultas preguntará a los portavoces si sus respectivos grupos van a presentar un candidato a la investidura, y si no es así, "qué intención tienen" en relación a la votación en dicho debate de investidura.

"En función de lo que me cuente cada portavoz que venga mañana, haré la cuenta resultante, y el candidato que quiera postularse y tenga mayores apoyos será el que tenga que proponer", ha resumido la presidenta del Parlamento, que a la pregunta de si podría proponer a la secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, como candidata a la investidura ha respondido que esa cuestión no la puede responder hasta este jueves, teniendo en cuenta que PP y Vox mantienen una negociación abierta que podría permitir que el líder del PP-A, Juanma Moreno, tuviera ya "los apoyos suficientes" para ser elegido presidente de la Junta.

Así sucedería si PP-A, Cs y Vox uniesen los votos de sus 59 diputados, habida cuenta de que la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz está fijada en 55 escaños, cifra que no alcanzaría una hipotética suma del PSOE-A y Adelante Andalucía, que cuentan con 50 diputados en total.

En ese sentido, Bosquet ha comentado que tampoco sabe lo que le va a manifestar Adelante Andalucía de cara a su intención de voto para el debate de investidura. "A la vista de lo que me manifiesten mañana será como me tendré que manifestar al respecto", ha resumido.

PLAZOS PARA LA INVESTIDURA

La presidenta del Parlamento ha recordado que, "por las normas del propio Reglamento" de la Cámara, dispondría "hasta el 16 de enero para proponer a un candidato" a la investidura, pero ha apostillado que no le gustaría "dilatar" ese trámite y desea tener este jueves "una postura clara" para dicha propuesta.

En esa línea, la presidenta del Parlamento ha expresado su "esperanza" en que "salga un candidato investido en el menor tiempo posible", porque "Andalucía tiene que seguir marchando adelante". "En todo lo que esté en mi mano, así será", ha comentado, para confirmar que le "gustaría" proponer a un candidato a la investidura tras la ronda de contactos con los grupos y "fijar el debate para la semana siguiente".

Sobre las propuestas que Vox ha planteado al PP para apoyar la candidatura del líder de los 'populares' andaluces, Juanma Moreno, a la Presidencia de la Junta, Bosquet ha indicado que, como presidenta del Parlamento, su papel es "no es pronunciarme" al respecto, porque ahora "me debo a las cinco fuerzas políticas" con representación en la Cámara y quiere mantener la "neutralidad" para que dichos grupos "me consideren como la presidenta del Parlamento, más allá de que pertenezca o no a una formación política", que en su caso es Ciudadanos.

En todo caso, Bosquet ha subrayado que si Vox ha obtenido 12 escaños en el Parlamento andaluz tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre "es porque ha tenido 400.000 votos" en las urnas, y a ella le "merece todo el respeto cualquier fuerza representada en el Parlamento por voluntad de los andaluces".

En esa línea, ha criticado que se pueda hablar de "pacto de la vergüenza" entre PP-A, Cs y Vox, señalando que "esas manifestaciones se desvirtúan solas", porque "si hay cinco grupos en el Parlamento es porque esa es la voluntad de los andaluces", según ha insistido Bosquet.

Además, la presidenta de la Cámara ha criticado que desde el PSOE-A se hable de "pacto de la vergüenza" cuando el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llegado a ser presidente del Gobierno tras vencer en una moción de censura "apoyándose en los partidos que quieren romper España".

LEGISLATURA "SIN INSULTOS"

Bosquet ha señalado que espera que la XI Legislatura andaluza sea una "en la que se hable y se dialogue, que se base sobre todo en el respeto más allá de la ideología", y en esa línea ha comentado que "se puede establecer un debate ideológico, pero sin caer en el insulto", y ha remarcado que "nunca se nos puede olvidar la voluntad de los andaluces, que es lo importante".

En ese sentido, y aunque es consciente de que los cinco grupos mantienen "parámetros ideológicos distantes", espera que se generen "discursos parlamentarios interesantes, que motiven a los ciudadanos", y no se caiga "en el insulto ni la banalización, porque al final acabamos aburriendo a los ciudadanos" y se genera en ellos "desencanto" y "desafección", algo que ella pretende "evitar" en la medida que pueda, según ha dicho.

De igual modo, ha indicado que aunque "todo el mundo" tuvo la "sensación" en la pasada campaña electoral de que las elecciones andaluzas del 2 de diciembre se han utilizado "como toma de contacto de las sucesivas elecciones que vienen" en el conjunto de España, ahora "el debate debe centrarse en las cuestiones que afectan a Andalucía".

PRESENCIA DE ADELANTE EN LA MESA

En otro orden de cosas, y sobre la reclamación del grupo de Adelante Andalucía para formar parte de la Mesa del Parlamento, en la que ahora mismo no cuenta con representación, Marta Bosquet ha explicado que en la reunión que el órgano de gobierno de la Cámara celebró la pasada semana "se admitieron a trámite por unanimidad" sendos escritos presentados por PSOE-A y Adelante Andalucía para que este último grupo entre en la Mesa.

Según ha explicado, "ahora procede darle traslado a los grupos" de esos escritos "para que presenten las iniciativas" encaminadas a ese fin, y ha avisado de que "en el momento en el que se registren" iniciativas en esa línea les "dará curso", porque "por parte de la Presidencia del Parlamento no se va a dar ninguna objeción para que Adelante tenga presencia en la Mesa", según ha indicado.