Bravo dice que Cetursa "está como nunca" y que trabajan para hacer de Sierra Nevada "ejemplo de buena gestión"

PSOE-A insta a Junta a descartar la privatización de Cetursa y Vox dice que "hay dos tipos de trabajadores, los enchufados con privilegios y los currantes"

GRANADA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha destacado que Cetursa "está como nunca" y que "continuarán trabajando para convertir a Sierra Nevada en ejemplo de buena gestión, invirtiendo distintas etapas anteriores en las que se vio embarcada en disputas y situaciones complicadas".

"Intentar hacer una mejor gestión", ya que "se atendía al día a día pero se dejaban de lado reformas e inversiones necesarias para el desarrollo de la estación, y nuestro compromiso es intentar afrontarlas", ha añadido el consejero en comisión parlamentaria, donde PSOE-A y Vox han planteado sendas preguntas sobre la empresa pública que gestiona Sierra Nevada.

Bravo ha afirmado que la gestión anterior de Sierra Nevada "no fue la mejor", toda vez que ha lamentado que "llevan tres años con el tema de la privatización" pese a que el funcionamiento "ha mejorado".

"Cetursa está como nunca, se han invertido 18 millones de euros y lo que viene", ha enfatizado, y ha criticado que el PSOE "no cree independiente" ni al gobernador del Banco de España, ni a la Airef, ni a las auditoras, para recordar que les dieron "la oportunidad de hacer una comisión, y votaron en contra, para construir un sector instrumental de verdad".

Sobre la carga salarial, el titular de Hacienda ha dicho que "hablamos de poner orden" porque lo que "no tiene sentido es que estemos en un 30 o 40% de costes salarial por encima". Ha afirmado, igualmente, que hay trabajadores "muy buenos y profundamente convencidos de que existe una Cetursa diferente" y en ellos "nos tenemos que apoyar".

Bravo ha resaltado es "la oportunidad de que Cetursa se convierta en un referente" y que "lo mejor" que han hecho es conseguir que en el sector instrumental "no entre nadie que no responda a mérito y capacidad". "Debemos aprovechar la potencialidad económica que ofrece Sierra Nevada", ha apuntado.

Por su parte, el diputado del PSOE Juan José Martín Arcos ha preguntado a Bravo "cómo van a hacer ese continuar, si por lo público o por lo privado", para añadir que en las "mal llamadas auditorías" conocidas este verano y que "son tendenciosas, incompletas y sesgadas", hablando de Cetursa "se recoge exactamente lo mismo que la empresa, desde que el gobierno de Moreno, dice a los trabajadores, que sobra masa salarial".

"¿Van a hacer un ERE para echar a los trabajadores y bajar esa masa salarial?", ha preguntado, al tiempo que ha criticado que la hostelería en Sierra Nevada "empezaron a privatizarla al principio de la legislatura" y ha asegurado que "ahí detrás se esconde una intencionalidad política". "Comprométase a decir que van a continuar poniendo a Sierra Nevada donde se merece y donde siempre ha estado de manera pública o privada", ha concluido.

Desde Vox, Rodrigo Alonso ha indicado que la auditoría sobre Cetursa "es clara, no solo no acaba de despuntar económicamente, no tiene capacidad de generación de caja por lo que impide toda inversión en infraestructuras, mejora o amortización de deuda, sino que este asunto se ha agravado con el paso del tiempo".

Con respecto al personal, ha dicho que "si hacemos caso" a los informes de la Cámara de Cuentas, este señala, entre otros asuntos, que en el proceso de formación interna "no queda acreditado el cumplimiento de igualdad, mérito y capacidad en la selección de los candidatos", y ha agregado que la alta dirección "practicaba todo tipo de argucias ilegales para subirse el sueldo".

"En Cetursa hay cuatro convenios colectivos y dos tipos de trabajadores, los enchufados con privilegios y los currantes que se han comido el marrón de hacerles el trabajo", ha manifestado Alonso, quien ha asegurado que la gestión por parte del PSOE "ha sido un auténtico desastre y ha constituido un instrumento más para enchufar a personas afines al PSOE y su sindicato".