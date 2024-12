Bravo reivindica el proyecto del PP en Jaén y cree que la moción hará que la ciudad "vuelva de nuevo hacia atrás"

JAÉN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario nacional de Economía del PP, Juan Bravo, ha reivindicado el proyecto que los 'populares' lideraban en Jaén y ha considerado que la moción registrada por Jaén Merece Más --hasta ahora socios de gobierno-- junto con el PSOE hará que la ciudad "vuelva de nuevo hacia atrás".

"Me cuesta mucho entender a qué responde el cambio", ha señalado este lunes a los periodistas antes de asistir a la reunión de la junta directiva provincial del partido, encabezada por el presidente, Erik Domínguez.

En este sentido, ha aludido al "enorme trabajo" por parte de alcalde, Agustín González, y su equipo con proyectos para el progreso de la capital o en "el ámbito presupuestario, cuando aquí en Jaén llevaban años sin presupuestos, sin trabajar" y ahora se estaba "estaba encaminando", con reuniones también con la Airef o Hacienda.

"Creo que los jienenses se merecen, nos merecemos de una persona honrada al frente, que se crea su trabajo, que se crea el esfuerzo, que lo haga en conjunto, que vaya de la mano con Juanma Moreno, que crea en que Jaén tiene oportunidades porque las tiene", ha asegurado.

"Sin embargo, decisiones de esa política, que creo que los españoles no entienden, que los españoles no quieren, que los ciudadanos no comparten, es lo que va a hacer que esta ciudad vuelva de nuevo hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante, que es lo que se había conseguido con Agustín y todo su equipo en el último año y medio", ha manifestado.

Al respecto, ha declarado que "en poco tiempo se había conseguido mucho cambio", de manera que "eso es lo que la gente tiene que valorar y tiene que pensar". "Y el día 2 de enero --cuando está previsto el pleno para debatir la moción de censura-- habrá un momento ahí en el que la ciudadanía espero y deseamos que también hable", ha añadido.

Bravo, además, ha afeado las formas "las técnicas que utiliza el Partido Socialista" en Jaén, pero también "en Valencia, que en mitad de una DANA, con fallecidos y con todas las dificultades para atender a las personas que estaban sufriendo, se dedicaban a hacer mociones de censura en los ayuntamientos para quitar al PP".

Preguntado por la abultada deuda del Ayuntamiento de Jaén y medidas en el acuerdo JM+-PSOE para mejorar la situación, ha preguntado si, "como en Cataluña, van a anunciar la compra de 15.000 millones de condonación de deuda" y si "eso legalmente se puede hacer".

El dirigente 'popular' ha asegurado que la actitud de su partido es la de "dar la cara" y decir a la ciudadanía jiennense que van "a seguir trabajando al máximo", pese al que ha calificado como "el peor socialismo, el socialismo de Sánchez", que "lo que busca es destruir, confrontar y dividir".

Por otro lado y cuestionado por el caso Koldo y Aldama, Bravo ha pedido al PSOE "una enorme reflexión" sobre "lo mucho y mal que han hecho, de lo mucho daño que están haciendo al conjunto de los españoles" en lugar de responder con la presentación de una moción de censura.

"Nosotros vamos a estar ahí, eso tienen que saber los jiennenses, el Partido Popular va a estar ahí y va a dar la cara en todo momento y nosotros sí que vamos a estar para intentar que las cosas salgan adelante e intentar que esa situación, esa mala política, evidentemente no vuelva a invadir Jaén", ha dicho.