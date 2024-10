Bronca entre todos los grupos y el presidente del Parlamento tras pedir el PSOE-A la retirada de "insultos" de Vox

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha vivido este jueves un momento polémico, en el que se han implicado todos los grupos políticos, tras pedir el PSOE-A la retirada de los "insultos" que había recibido por parte de Vox.

La polémica se ha desatado cuando el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, explicaciones, en la sesión de control, sobre los "enchufados socialistas" en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), procedentes de la extinta Faffe. "Casi 500 'Faffes VIP"; "el nido de colocados socialistas que es el SAE"; "los amiguetes del cortijo siguen cobrando de todos los andaluces" y "las cloacas socialistas siguen en la administración andaluza", han sido algunas de las expresiones utilizadas por Manuel Gavira.

Tras terminar Gavira su intervención, la portavoz del Grupo Socialista, Ángelez Férriz, ha solicitado la palabra desde su escaño, en virtud de lo que contempla el artículo 77 del Reglamento de la Cámara sobre "atentar contra la dignidad de un grupo político".

"Yo creo que aquí el PSOE aguanta muchísimas cosas, pero no vamos a aguantar que un grupo político atente contra nuestra dignidad insultándonos. Así que le pedimos a ese grupo político (Vox) que retire los insultos que ha hecho al Partido Socialista y, si no, a usted, que los retire de oficio", ha trasladado Férriz al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, quien ha indicado que estaba "de acuerdo" con las apreciaciones de la portavoz socialista, apuntando que "normalmente cuando uno utiliza el insulto es porque no tiene argumento".

"Le ruego a su señoría, si lo cree oportuno, retirar la frase ofensiva hacia el Partido Socialista. Estamos hablando de un grupo parlamentario", ha trasladado Aguirre a Gavira, acto seguido. El portavoz de Vox ha respondido que no iba a retirar "absolutamente nada".

"Se retira de oficio (del diario de sesiones) por parte de la Mesa", ha indicado tajante el presidente del Parlamento. "Usted es un mal presidente, no lo retiro", le ha espetado Gavira unos minutos después, ya inmersos los grupos en la polémica, con cruces de acusaciones.

Sin embargo, el portavoz del Grupo del PP-A, Toni Martín, también ha tomado la palabra para expresar que hacía sólo unos minutos el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, había dicho que "con dinero de los constructores, se pagan las campañas del Partido Popular". "Entiendo que podrían retirarse todas las alusiones, pero también entiendo que esto es un Parlamento y que las alusiones a grupos políticos están en el común de las intervenciones", ha indicado.

Tras decidir Aguirre la retirada "de oficio" de las palabras de Gavira, Martín también ha exigido, en consecuencia, la retirada de las alusiones a su grupo por parte de José Ignacio García. "Menudos defensores de la extrema derecha", ha espetado Férriz al PP-A desde su escaño.

"Señor presidente, ¿qué es lo que se refiere que quieren que retire exactamente? Es que no sé si le he acusado de algo que sea ilegal", ha sido la reacción de José Ignacio García.

"Está imputando un delito a este partido. ¿Lo va a retirar?", le ha replicado Martín desde su escaño. "Pero si yo no he dicho nada de ningún delito", le ha respondido José Ignacio García, mientras la portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, sorprendida desde su escaño decía que "no entendía nada".

Jesús Aguirre ha zanjado la polémica retirando del diario de sesiones las "palabras ofensivas" a PSOE-A y PP-A procedentes de Vox y Grupo Mixto-Adelante Andalucía, respectivamente.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presenciaba la polémica desde su escaño, a la espera del segundo turno de intervención que le tocaba en su debate con Vox, que se vio interrumpido por la solicitud de palabra de Ángeles Férriz.

Ya zanjado el asunto, el presidente ha retomado la palabra y ha aludido a la polémica desatada: "Señor Gavira, ha conseguido lo que su grupo busca de manera ansiosa, que es la notoriedad".

Ha calificado la actitud del portavoz de Vox de "show", buscando sólo ser destacado en los medios de comunicación.