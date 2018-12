El cabeza de lista de Cs por Córdoba no ha podido votar porque se empadronó fuera de plazo

Actualizado 02/12/2018 19:05:04 CET

CÓRDOBA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) al Parlamento de Andalucía por la provincia de Córdoba, Francisco Carrillo, no ha podido votar en las elecciones de este domingo porque "el censo con el que se ha votado es el del 30 de marzo" y se empadronó en la capital cordobesa en el mes de julio.

Así lo han confirmado a Europa fuentes de la formación naranja, que han precisado que el candidato de Ciudadanos aunque es cordobés llevaba diez años en Madrid y en julio se empadronó de nuevo en Córdoba.

"Lamentablemente me empadroné y no he podido votar porque el centro de procesamiento de datos del Ayuntamiento de Córdoba no actualizó el censo cuando se debía", ha indicado Carrillo, a la vez que ha apuntado que "desgraciadamente esta es la burocracia que nosotros queremos eliminar, un centro de procesamiento de datos donde hay muy poco personal y están saturados".

A pesar de no haber podido ejercer su derecho al voto, ha acudido junto a su madre al colegio y, posteriormente, ha visitado otros colegios junto a compañeros de la formación y a la diputada de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín.