El Cabildo solo entregará a un juez documentos que avalan que la Mezquita es de la Iglesia

Actualizado 18/09/2018 16:52:28 CET

CÓRDOBA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Manuel Pérez Moya, ha asegurado este martes que en el Archivo de la Catedral de Córdoba hay documentos históricos de la Edad Media, con sello real, que avalan que la Mezquita-Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia Católica, por cesión de la Corona, pero que solo los entregará "a un juez".

En rueda de prensa, con motivo de la presentación de la Jornada de Arquitectura sobre las cúpulas de la Maqsura de la Mezquita-Catedral, Pérez Moya se ha referido así, según ha publicado ABC, a la 'Crónica de los Veinte Reyes', que es el relato de los hechos de los monarcas de Castilla salido del escritorio que fundó Alfonso X El Sabio, y a otro documento, sobre la dote que el Rey otorgó a la Iglesia de Córdoba a través de un documento fechado en Valladolid el 12 de noviembre de 1238, dos años después de la conquista de la ciudad por Fernando III El Santo.

A este respecto, Pérez Moya ya señalado que "los originales" están en el Archivo de la Catedral de Córdoba, que "tiene una gran riqueza histórica y medievalista, siendo una pena que las universidades no hacen tesinas de doctorado para investigar ese archivo tan rico", y "en el Archivo Histórico de Simancas (Valladolid)", en los que, respecto al primer documento, se puede "ver el sello del rey Alfonso X El Sabio".

Así y en referencia al informe emitido por la comisión de expertos constituida por el Ayuntamiento de Córdoba en el que se cuestiona que la Iglesia sea la titular de la Mezquita-Catedral, el deán-presidente del Cabildo entiende que "quien dude" del citado documento con el sello de Alfonso X "es que ha perdido un poco la memoria histórica", por lo que ha invitado a los periodistas a ir "a Simancas a verlo", como "con la famosa tesina de Pedro Sánchez".

En cualquier caso, Pérez Moya ha aclarado que todos los "datos históricos" que prueban que la Iglesia es titular de la Mezquita-Catedral desde el siglo XIII los tiene "guardaditos y cuando me los pida un juez, se los presentaré, pero claro, a cualquiera que me los pida, no se los voy a dar", porque "quien tiene pedirlos es la Justicia, no el Estado", porque "en un estado democrático hay una separación entre lo que es lo político, lo que es lo jurídico y lo que es lo administrativo".

Por su parte, el arquitecto Rafael Moneo, uno de los principales expertos en la Mezquita-Catedral, ha indicado que "la discusión a la que estamos asistiendo no se produce porque la Mezquita-Catedral esté maltratada, sino todo lo contrario", ya que "este edificio se encuentra extraordinariamente bien cuidado", por el Cabildo, que actúa "con primor y exquisitez", empleando para ello los fondos que logra con los visitantes del monumento, aunque éste no es "pura escenografía para turísticas", porque lo mantiene "vivo" el culto.

PLAN DIRECTOR

En cuanto a polémica sobre sí la Mezquita-Catedral contaba ya o no con un Plan Director, el deán-presidente del Cabildo ha aclarado que "el Plan Director General de todas las catedrales españolas" se hizo, fruto del acuerdo entre el Gobierno central y la Conferencia Episcopal, "antes del año 2000", y "cada comunidad autónoma aplicó al plan de cada catedral ese directorio general", realizándose el Plan Director del monumento cordobés en el año 2000, "y se entregó".

Ahora es preciso redactar un nuevo plan, en el que se incluirán actuaciones pendientes y "urgentes", como la restauración de la Maqsura de la antigua mezquita y también de la Capilla Real, además de otras medidas "que necesita el edificio, en todos los aspectos".

Sobre este mismo asunto, el arquitecto conservador de la Mezquita-Catedral, Gabriel Ruiz Cabrero, ha asegurado que, efectivamente, se hizo "un Plan Director, por encargo de la Junta de Andalucía", que lo pagó y a la que se entregó, y "hay documentos" que certifican que la Junta lo "recibió".

Sin embargo ahora, dado el tiempo transcurrido, "ese Plan Director tiene que ser revisado", pues, aunque "en lo sustancial mantiene su validez", se han hecho "descubrimientos" que requieren su actualización, si bien ya se han hecho "la mayoría" de las intervenciones previstas, siempre con la "aprobación de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba".