Cae más de once puntos en 16 años el número de andaluces que fuman y más de 306.000 reciben ayuda para dejarlo

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 306.000 andaluces han sido objeto en 2023 de intervenciones avanzadas (ayuda psicólogica más farmacológica durante un período de un año) y básicas (información sobre el tabaco y sus efectos sobre la salud por parte de los médicos de Atención Primaria) para dejar de fumar. Gracias a la prevención, los avances legislativos y la formación de los profesionales sanitarios, el porcentaje de andaluces que fuman ha caído más de once puntos (11,2%) desde 2007 a 2023.

Según los datos de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía facilitados a Europa Press, con motivo este viernes del Día Mundial sin Tabaco, la prevalencia del tabaco en la población andaluza mayor de 16 años en 2023 era del 20,9%, de los cuales el 18,9% fumaba a diario. Estos datos son "muy buenos", reconoce el director del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA), Marcos García, ya que en 2017, último año con datos actualizados sobre el consumo de tabaco en Andalucía, esa prevalencia era del 27%. Dicho de otro modo: en 2017, el 27% de los andaluces fumaban y en 2023, ese porcentaje ha caído al 20,9%.

La sevillana Carmen Villalba Moliní, de 75 años, es una de esas andaluzas que ha dejado de fumar. "Y ni me acuerdo del tabaco. Estoy encantada", afirma a Europa Press. Carmen dio una última "caladita" a un cigarro un 19 de marzo de hace ahora ocho años. "No he vuelto a coger un cigarro", asegura después de recordar "la de cosas que he hecho para conseguir tabaco", como "salir de casa a las tres de la mañana en busca de un paquete".

Un paquete diario, 150 euros al mes, una bronquitis crónica, un asma... Todo sumó en la decisión final de Carmen de dejar de fumar hace ocho años aunque "quería haberlo dejado mucho antes". Su proceso de deshabituación lo hizo con la ayuda de un equipo de profesionales de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), donde ahora es voluntaria. "Pierdes calidad de vida. Es un vicio que ahora me parece asqueroso", afirma y reconoce que si va por la calle y ve a algún adolescente fumando, "con educación le digo 'déjalo, hijo, que te crees que no hace daño, pero lo hace".

El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla reconoce que la financiación de las terapias para la deshabituación al tabaco ha sido una medida "efectiva" para aquellos pacientes que quieren dejarlo. Prueba de ello, apunta, es el "notable incremento de pacientes que este año han acudido a las farmacias sevillanas con recetas de medicamentos como Todacitan o Recigarum". De hecho, desde enero de 2023 hasta la fecha, más de 25.000 personas sólo de la provincia sevillana han dado "este importante paso hacia una mejor salud".

"Viendo el éxito, sería deseable ampliar esta financiación a las terapias sustitutivas de nicotina también, como ocurre en otras comunidades autónomas, que son coadyuvantes del tratamiento en muchas ocasiones. Actualmente, hay dos fármacos y se espera este mes la llegada de otro más, que ampliarán el abanico de tratamientos disponibles para los pacientes", aclaran desde el Colegio.

En esta línea, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha informado este pasado miércoles de que el Ministerio está trabajando para financiar a partir de este mes de junio la formulación genérica de vareniclina, de Laboratorios Normon, como tratamiento para dejar de fumar. Se trata la versión genérica de 'Champix', uno de los tratamientos más eficaces para ayudar a los fumadores a dejar de fumar, retirado en julio de 2021 por contener sustancias dañinas.

"Se han iniciado las negociaciones desde el Ministerio de Sanidad, ya que es fundamental conseguir que el tratamiento sea más accesible para los ciudadanos que quieran dejar de fumar", ha destacado Padilla durante su intervención en la jornada de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). En este sentido, la jefa de la Unidad de Prevención y Control del Tabaquismo del Ministerio de Sanidad, Susana Verdejo, ha asegurado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha dado luz verde a la puesta en el mercado de nuevo de vareniclina. "Se ha incluido en el nomenclátor de prestaciones del Sistema Nacional de Salud en el mes de mayo, con lo cual en junio estará ya en farmacias a través de Laboratorios Normon", ha destacado.

Por último, el Colegio Oficial de Farmacia de Sevilla sostiene que "es muy importante el acompañamiento de un profesional sanitario en el proceso porque esto va a hacer que mejore la eficacia y disminuya el riesgo de recaída. En este sentido, los farmacéuticos jugamos un papel crucial, ofreciendo a los pacientes el apoyo y la orientación que necesitan".

Pero aunque el consumo cae, asociaciones como Nofumadores alertan de la "precocidad" en el inicio al tabaquismo, que "no ha variado sustancialmente en los últimos 20 años". De hecho, España "suspende estrepitosamente" en hacer cumplir la legislación que impide la compra de tabaco por menores de edad, registrando un "escandaloso" 21% de fumadores diarios en el tramo de edad de los 14 a los 18 años, multiplicando por diez el 2% "residual" en este tramo de edad que tiene EEUU, con políticas que sancionan duramente la venta a menores.

Por eso, la asociación Nofumadores insta al Gobierno a la adopción de medidas que impidan de "una manera efectiva" que los adolescentes se inicien en la adicción al cigarrillo. Esta ONG exige aumentar la edad legal para comprar tabaco y productos de nicotina a los 21 años como paso previo a la "abolición progresiva" de la venta de tabaco a las nuevas generaciones y conseguir así una 'Generación Libre de Tabaco', medida para la que está recogiendo firmas en la plataforma change.org. "Para garantizar la no venta de productos de tabaco a menores de edad los estancos deben de pedir el DNI sistemáticamente a todos aquellos que parezcan menores de 30", señala la presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández Megina.