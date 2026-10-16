CaixaBank reconoce a María de la Paz Garrido con el 'Premio A Profesional Autónoma' por su proyecto en Cazorla (Jaén)

María de la Paz Garrido, responsable del Aula de Naturaleza El Cantalar, reconocida con el Premio A Profesional Autónoma de CaixaBank en Andalucía - CAIXABANK

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha otorgado a María de la Paz Garrido, responsable del Aula de Naturaleza El Cantalar, en Cazorla (Jaén), el 'Premio A Profesional Autónoma' en Andalucía.

Con este galardón, que celebra su sexta edición consecutiva, la entidad financiera distingue la trayectoria de esta trabajadora por cuenta propia al frente de un proyecto de desarrollo rural, educación ambiental y turismo sostenible ubicado en la Sierra de Cazorla.

Garrido, licenciada en Pedagogía y especializada en medio ambiente y turismo, acumula más de 30 años de experiencia como emprendedora. A través del Aula de Naturaleza El Cantalar, desarrolla una propuesta orientada a transformar la naturaleza, la educación y el bienestar en experiencias con impacto social, ambiental y económico en el territorio, destacando además por su compromiso con la conservación del entorno y la generación de oportunidades para las mujeres rurales.

El director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha subrayado que las profesionales autónomas desempeñan un papel "esencial" en la dinamización económica y social de los territorios al impulsar proyectos "cercanos, innovadores y con capacidad para generar nuevas oportunidades".

Tras este reconocimiento, María de la Paz Garrido se sitúa entre las once ganadoras territoriales de esta edición. De este grupo se seleccionarán cinco finalistas, de las cuales saldrá la ganadora nacional del certamen.

La profesional que obtenga el galardón a nivel nacional recibirá una dotación económica de 6.000 euros destinados a formación empresarial y personal, un diploma acreditativo y difusión de su proyecto a través de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Asimismo, una de las premiadas en la fase territorial tendrá acceso a formación especializada impartida por la escuela de negocios digital Founderz.

En la pasada edición, el premio nacional recayó en Ángela Jordana, CEO de WHI-Institute, un proyecto barcelonés especializado en el modelo científico de la salutogénesis y en soluciones de salud mental mediante tecnología y gamificación.

Para la elección de las galardonadas, el jurado --integrado por representantes de CaixaBank y expertos externos del ámbito empresarial y del trabajo autónomo-- evalúa criterios como la trayectoria profesional, el grado de desarrollo del negocio, la innovación, la creación de empleo, la contribución al entorno y el compromiso con la sostenibilidad.

Este galardón forma parte de 'Wengage', un proyecto transversal de CaixaBank diseñado para fomentar y visibilizar la diversidad de género, generacional, cultural y funcional, tanto a nivel interno como externo.

Dentro de sus iniciativas externas, la entidad promueve el liderazgo y el emprendimiento femenino mediante convocatorias como el 'Premio Empresaria' y el 'Premio A Profesional Autónoma'. Este compromiso en materia de diversidad e inclusión le valió a la entidad financiera el reconocimiento de la revista Euromoney como 'Mejor Banco en Diversidad e Inclusión en Europa' en 2025.