Calvo aclara que el informe del CGPJ "no es vinculante" para seguir adelante con la Ley del 'solo sí es sí'

CÓRDOBA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha aclarado este viernes que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que critica algunos de los aspectos más destacados de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida Ley del 'solo sí es sí', como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual, "no es vinculante" para seguir adelante con su tramitación desde el Ministerio de Igualdad.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, la también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha subrayado que "lo importante es que el Gobierno tiene que mantener un proyecto de ley que viene a dar todavía mucha más cobertura de protección de las libertades, particularmente de la seguridad y la libertad sexual de las mujeres".

En opinión de la dirigente socialista, "42 años después quizás nos haga falta a todos mucha pedagogía, porque las democracias son sistemas complejos y a veces requieren desmenuzar".

Así, ha detallado que el Gobierno es "el que impulsa las leyes" y "a lo largo del camino, entre que se propone un borrador para que se convierta al cabo del tiempo en una ley, le van acompañando asesoramientos muy diversos, dentro de los cuales están leyes que tienen que ser informadas por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, etcétera".

Al respecto, ha comentado que "hay algunos de esos informes que son obligatorios pedirlos, aunque no vincula su contenido; hay otros que vincula el contenido, y hay leyes que no requieren ningún tipo de solicitud de informe". En este caso, ha aclarado que "es un informe que no vincula".

Mientras, ha argumentado que "las mujeres somos más de la mitad de la población sometidas a particulares delitos contra la libertad sexual", de modo que "España tiene que mover ahí una pieza y la va a hacer el Gobierno, con los ajustes que considere necesario hacer el Ministerio de Igualdad", ha defendido, para apostillar que "es evidente que España necesita dotarse de una legislación que proteja mucho mejor la libertad y seguridad sexual de las mujeres".

A su juicio, "es comprensible el debate público, pero lo importante es que el Gobierno cumplió con un proyecto y tiene que seguir sacando adelante ese proyecto de ley para que se convierta en una ley, porque es necesario que la democracia española reaccione de mejor manera para proteger las libertades sexuales de las mujeres, que es de lo que se trata".