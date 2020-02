La Cámara de Cuentas pide inversiones para reducir las pérdidas de agua en Andalucía y recomienda "homogeneizar" tarifas

Publicado 05/02/2020 12:02:58 CET

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha apuntando que se debería acometer a nivel autonómico un plan extraordinario de inversiones para reducir las pérdidas de agua que se producen en las fases del circuito hídrico, a la par que ha recomendado "homogeneizar" el importe de las tarifas.

Así lo ha indicado tras realizar un análisis operativo de las entidades que prestan los servicios de abastecimiento y depuración de aguas en la comunidad autónoma. El informe recoge una muestra de 35 entidades que atienden al 77 por ciento de la población andaluza, según ha informado el organismo en un comunicado.

En este sentido, desde la Cámara de Cuentas se ha recomendado promover la instalación de contadores digitales, "lo que redundará en unos menores costes de explotación y, en consecuencia, una mayor eficiencia de las entidades prestadoras".

En la autorización de precios, se debe revisar la composición de costes y la importancia relativa de la propia tarifa dado que, a su juicio, "no parece lógico que entidades que no depuran tengan unas tarifas superiores a las que sí lo hacen con sus propios medios".

Igualmente, ve oportuno una "mayor homogeneidad de la composición e importe de las tarifas". "No está justificado que haya tarifas que duplican los valores promedios del conjunto de entidades o que, al contrario, numerosas entidades no cubran sus costes con la facturación".

Además, al ser el agua un bien "escaso", desde el organismo han optado por acometer un plan extraordinario de inversiones que "reduzca al mínimo las pérdidas de agua que se producen en las distintas fases del circuito hídrico", junto a planes a corto y medio plazo de búsqueda de fugas o consumos no autorizados. "Hay zonas con un volumen de Agua No Registrada superior al 50 por ciento y en entidades cuyas redes de abastecimiento no son particularmente antiguas".

Asimismo, ha indicado que se debe fomentar el uso racional del agua y esto supone, entre otras medidas, la aplicación de unas tarifas que incluyan una "progresividad real" que disuada del abuso de este elemento.

A nivel de control, la institución ha insistido en que la comunidad autónoma debe vigilar con "mayor rigor" el cumplimiento de la normativa sobre antigüedad de los contadores. Además, "se debe controlar con mayor rigor la calidad del agua, particularmente las de origen subterráneo, y se deben promover las tareas de limpieza preventiva del alcantarillado y la construcción de tanques de tormenta, particularmente en aquellas localidades en las que las inundaciones se producen de forma recurrente".

La Cámara de Cuentas ha recomendado igualmente promover la aprobación de ordenanza de vertidos en todos los municipios que carecen de dicha norma y la reutilización del agua depurada que en la actualidad sólo se efectúa en diez por ciento de las entidades.

En relación al pago del servicio, desde el organismo han manifestado que se debe incrementar de forma paulatina la domiciliación de recibos, lo que redundará en un "mayor grado de eficiencia". Al ser un servicio "esencial", la interrupción del servicio debe ser aplicada con "prudencia".

"El alcance de los mecanismos de acción social debe ser ampliado tanto en los municipios donde no se aplican como en la relevancia de los que sí los tienen establecidos", han insistido, a la par que han clamado a la Junta de Andalucía que aplique los recursos obtenidos con el canon autonómico a la realización de infraestructuras hidráulicas con carácter urgente.

EL INFORME

Según recoge el estudio, el Instituto Nacional de Estadística cifra que el consumo medio diario en Andalucía es de 126 litros por habitante. En este sentido, las entidades Acosol, Hidralia S.A., y Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A. (Apemsa), la Empresa Municipal de Aguas de Benalmádena S.A. (Emabesa), Alhaurín de la Torre y Aguas y Saneamiento de Torremolinos S.A. (Astosam) superarían dichos consumos estimados estadísticamente en mayor proporción.

En las 32 entidades fiscalizadas, el Agua No Registrada supone un total de 166,9 hectómetros cúbicos, lo que equivale a cinco veces el consumo anual de una ciudad del tamaño de Málaga. En términos económicos, el importe que se deja de facturar asciende a un total de 172,4 millones de enero.

Paralelamente, el reglamento establece la renovación periódica de contadores cada ocho años y, transcurrido este tiempo, deberá ser levantado y desmontado en su totalidad. En la práctica lo que suele ocurrir es la renovación del contador, dado el coste de la otra opción. En siete entidades hay una proporción superior al 60 por ciento de contadores con más de ocho años de antigüedad y una de ellas Emabesa, alcanza el 97 por ciento.

Igualmente, el informe apunta que las entidades más eficientes son la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), Emproacsa, Gestagua y Emasesa, mientras que las menos eficientes son el Ayuntamiento de Conil de la Frontera, Galasa, Aguas de Lucena y Emasagra.