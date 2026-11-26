La campaña 'Córdoba Provincia Infinita' ya está en el metro de Madrid. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña promocional 'Córdoba Provincia Infinita', puesta en marcha por la Diputación de Córdoba con el objetivo de mitigar las consecuencias de la interrupción ferroviaria de Córdoba con Madrid tras el accidente acaecido en Urda (Toledo), ya está presente en siete de las estaciones de metro más emblemáticas de la capital de España.

Según ha explicado la institución provincial, el contenido audiovisual, que hace un itinerario de diez segundos comenzando con la Mezquita-Catedral, para situar al espectador en Córdoba, y continúa mostrando el turismo experiencial, la gastronomía y los paisajes de la provincia, entre otros, se puede ver en 19 pantallas de las estaciones de Sol, Gran Vía, Callao, Moncloa, Plaza de España, Gregorio Marañón y Nuevos Ministerios.

Esta campaña de promoción de la provincia de Córdoba en las estaciones del metro de Madrid forma parte de la desplegada en cines y teatros de Callao, Gran Vía y el aeropuerto Adolfo Suárez, con la que se espera superar los 30 millones de impactos.

Al respecto, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha detallado que se trata de un plan "muy ambicioso" y ha remarcado que en Callao y Gran Vía habrá cerca de "19,5 millones de impactos, que junto al 1,7 millones de impacto del metro de Madrid más el aeropuerto Adolfo Suárez, con 10,5", harán un total de "31,7 millones" de impactos para atraer el turismo a la provincia.