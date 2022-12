. La campaña de Cruzcampo 'Con mucho acento' y su pieza central 'Lola' triunfan en los premios 'Euroeffies'

SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

'The Effie Awards Europe', más conocidos como 'Euroeffies', celebrados este jueves en Bruselas, han premiado a la campaña de la cerveza Cruzcampo 'Con mucho acento' y su pieza central 'Lola' en dos categorías: Oro en FMCG (Fast Moving Consumer Goods) en la que compiten grandes marcas de gran consumo y Plata en 'Positive Change', que pone el foco en la capacidad movilizadora del mensaje.

"Sin dudar un momento de nuestras posibilidades, partíamos con cierto escepticismo de que una campaña de una marca local como Cruzcampo con un mensaje también tan local, pudiera ser entendido en festivales internacionales. Nada más lejos. La actualidad y sobre todo la fuerza del mensaje de 'Con mucho acento' está siendo entendido y reconocido más allá de nuestras fronteras, en categorías especialmente competitivas", explica María Ruiz Sanguino, responsable de Cruzcampo, que ha sido la marca española más premiada en esta edición.

Según se indica en nota de prensa, al igual que su versión nacional, donde Cruzcampo se alzó con el 'Gran Premio a la Eficacia 2021' y dos Oros ('Mejor Campaña Integrada' y 'Mejor Campaña a través de Medios Ganados'), los 'Euroffies' son especialmente bien considerados y codiciados entre las marcas, agencias y profesionales del sector del marketing ya que, más allá de la calidad creativa de las campañas, se centran en su eficacia, o lo que es lo mismo, el impacto real que la misma tiene en la industria y en las personas.

El jurado, compuesto por más de cien profesionales de 26 países, destacó "cómo el 'insight' tiene fuerza por sí mismo. Esta campaña trae la idea a la vida a través de tecnología muy avanzada y lo hace con el debido respeto, utilizando también la tecnología en los canales digitales para llegar al público más joven. La tensión en la idea y cómo lucha contra determinados estereotipos supone una innovación en el mercado. Además, la estrategia de comunicación consiguió una viralidad positiva, en la que también se agradeció una detallada descripción de cómo se hizo realidad la idea", explicó su presidenta, Magdalena Kosinska.

'Con mucho acento' de Cruzcampo y en especial su pieza central, donde se reivindicaba y recuperaba la figura de Lola Flores para lanzar un mensaje contemporáneo a las nuevas generaciones, se convirtió durante semanas en un fenómeno del que se hicieron eco masivo medios de comunicación y redes sociales.

"Tan complicado como dar con la idea, es conseguir que durante el proceso se trate con tanto mimo y respeto. En ese sentido, no podemos estar más que agradecidos a Cruzcampo por haber apostado de forma valiente por una campaña que trasciende lo publicitario", opina María Herranz, managing director de la agencia Ogilvy, premiada también en este certamen europeo como Mejor Agencia del Año.

Con estos dos nuevos reconocimientos, Cruzcampo aumenta su palmarés el que ya figuran premios principales en diversas categorías de festivales publicitarios como los mencionados 'Premios Eficacia 2021', 'C de C' (Premios Nacionales de Creatividad 2021), 'El Sol 2021' (Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria), o ADCE (Art Directors Club of Europe) Awards 2021, entre otros.

Mientras cosecha premios, la marca Cruzcampo sigue reivindicando el acento, la autenticidad y el orgullo de las raíces a través de numerosas acciones de comunicación, como el lanzamiento de las Ediciones Limitadas de Cruzcampo Especial, con etiquetas diseñadas por artistas emergentes andaluces inspirándose en palabras como Poderío, Coraje o Duende, o solamente hace unos días con el estreno de una pieza documental para redes sociales llamada 'Pepe El Mudo, una historia #ConMuchoAcento', donde vuelve a reivindicar el acento, sea cual sea, como una poderosa arma de la que mostrarse orgulloso ante el mundo.