La campaña del mango se adelanta en la Costa Tropical de Granada con previsión de menor producción y excelente calidad

La Costa Tropical de Granada se prepara para de la campaña del mango 2026, en la que las altas temperaturas de este mes de agosto han acelerado la maduración del fruto - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 25 (EUROPA PRESS)

La Costa Tropical de Granada se prepara para de la campaña del mango 2026, en la que las altas temperaturas de este mes de agosto han acelerado la maduración del fruto, por lo que la recogida comenzará antes de lo habitual, con buenas perspectivas en cuanto a la calidad de la cosecha.

Así lo ha manifestado el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Almuñécar, Carlos Ferrón, durante su visita a la finca experimental El Zahorí, cuando ha explicado que la campaña estará marcada por "una menor producción respecto a años anteriores, después de un ejercicio en el que los árboles han soportado también los efectos de los temporales".

No obstante, el titular de Agricultura ha destacado que este año "ha sido muy bueno para la recuperación de las plantas y que el buen estado de las fincas permite afrontar el inicio de la campaña con optimismo, especialmente por la calidad que presenta el fruto".

En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Almuñécar apunta que, según las previsiones iniciales del sector, la cosecha de mango podría situarse este año entre las 12.000 y las 15.000 toneladas, frente a las aproximadamente 36.000 toneladas alcanzadas en campañas anteriores, aunque la cifra definitiva dependerá de cómo evolucione la recogida durante las próximas semanas.

En este sentido, Ferrón confía en que la menor producción y, por tanto, una menor oferta, "pueda contribuir a mantener precios favorables para los agricultores".

Los primeros mangos comenzarán en los próximos días su recorrido desde el campo hasta las empresas comercializadoras, donde serán seleccionados y envasados para su distribución.