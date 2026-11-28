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SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur ha comunicado que realizará este domingo, 29 de noviembre, una cobertura especial de las elecciones generales con una programación informativa en televisión y radio que incluirá boletines durante toda la jornada, conexiones en directo desde colegios electorales, seguimiento de los datos de participación y un programa especial para ofrecer los resultados y el desarrollo del escrutinio.

Según ha informado la RTVA en un comunicado, la televisión pública andaluza mantendrá informada a la audiencia a través de diferentes avances y boletines informativos, de su habitual espacio 'Noticias 1' y de un programa especial que comenzará a las 19,25 horas.

A partir de las 9,30 horas, Patricia Lupiañez realizará conexiones en distintos avances informativos con el centro de datos y con colegios electorales repartidos por toda Andalucía. Estos boletines recogerán las posibles incidencias que se produzcan durante la jornada y mostrarán también la llegada de los diferentes líderes políticos a las urnas para ejercer su derecho al voto.

A las 14,30 horas, 'Noticias 1' abrirá su edición con el primer dato oficial de participación, previsto para esa hora, y ofrecerá un repaso de los principales acontecimientos registrados durante la mañana electoral. Posteriormente, a las 18,30 horas, un nuevo boletín informativo dará a conocer el segundo avance oficial de participación.

La programación especial de televisión arrancará a las 19,25 horas y estará conducida por Blanca Rodríguez y Fernando García. El espacio ofrecerá, una vez cerrados los colegios electorales, un sondeo elaborado por Sigma Dos para la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (Forta).

El programa actualizará los datos a medida que avance el escrutinio, con el seguimiento de Jaime Castilla y el apoyo de gráficos realizados mediante tecnología de realidad aumentada. Asimismo, contará con una mesa de análisis plural en la que participarán periodistas de diferentes medios de comunicación.

La emisión se prolongará hasta la finalización del recuento e incluirá las comparecencias de los distintos líderes políticos desde sus respectivas sedes, una vez conocida la composición del nuevo Congreso de los Diputados.

MÁS DE DOCE HORAS DE RADIO EN DIRECTO

Por su parte, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información iniciarán su programación especial a las 8,00 horas del domingo y la mantendrán hasta después de las valoraciones de los líderes de los partidos una vez conocidos los resultados. El dispositivo supondrá más de doce horas de emisión en directo y movilizará a periodistas, operadores de sonido y unidades móviles distribuidas por distintos puntos de Andalucía y Madrid.

Las primeras conexiones se ofrecerán en el informativo 'Noticias Fin de Semana', editado por Manolo Lorente, que informará en directo desde colegios electorales andaluces durante la constitución de las mesas. El espacio incluirá también información de servicio público de utilidad para los ciudadanos durante la jornada.

A partir de las 9,00 horas, Fran López de Paz y Natalia Barnés conducirán el programa especial de la mañana. Mediante conexiones con las ocho delegaciones territoriales de Canal Sur, la audiencia podrá conocer las particularidades de la jornada en cada provincia andaluza. Desde el centro de datos se informará de las incidencias y de las cifras de participación.

A lo largo de la mañana, la radio autonómica ofrecerá en directo las votaciones de los candidatos y líderes de los partidos, tanto en Andalucía como en el ámbito nacional. La programación incluirá entrevistas con expertos para abordar cuestiones prácticas relacionadas con la jornada electoral, como la previsión meteorológica, el uso del DNI electrónico, las ayudas a personas con algún tipo de discapacidad para ejercer su derecho al voto y la situación de los andaluces que se encuentran fuera de la comunidad.

La propuesta matinal tendrá un carácter dinámico y combinará la información electoral con contenidos de servicio público y música. El resumen de lo acontecido durante la mañana podrá seguirse en 'Noticias Fin de Semana', entre las 14,00 y las 15,00 horas.

Ya por la tarde, a partir de las 19,00 horas, Carmen Rodríguez Garzón y Manolo Pérez Alcázar se pondrán al frente del programa de la noche electoral. Las unidades móviles estarán desplegadas tanto en el cierre de los colegios electorales como en las sedes de los partidos políticos en Andalucía y Madrid.

Con la colaboración de expertos, el espacio seguirá el desarrollo del recuento de votos y ofrecerá información en directo hasta conocer las valoraciones de los líderes y candidatos tras hacerse públicos los resultados.

Con este dispositivo conjunto, Canal Sur reforzará su cobertura informativa de las elecciones generales del 29 de noviembre, con presencia en los principales puntos de interés de la jornada y seguimiento continuado de la participación, el escrutinio y las reacciones políticas.